Ligue des Champions d’Afrique : Le Wydad accède au dernier carré

Avec un Walid El Karti au top de son niveau, le Wydad de Casablanca a assuré sa qualification aux demi-finales de la Ligue des Champions d’Afrique de football, en écrasant par 5 buts à 0, le Horoya Conakry, en quart de finale retour disputé samedi soir au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le début de ce match a été plutôt équilibré entre les deux formations, avec des attaques de part et d’autre, avec notamment un côté droit wydadi qui était très actif. Les Guinéens ont, en revanche, été très dangereux sur les balles arrêtées.

Les casablancais vont ensuite maitriser la rencontre, grâce à la discipline tactique, comme l’avait prédit Moussa Ndao en Conférence de presse d’avant match. Les Rouge et blanc vont devoir se concentrer et appliquer à la lettre les consignes de Fouzi Benzarti pour l’emporté, avait-il dit. Walid El Karti, qui semblait avoir retrouvé son niveau de l’un des meilleurs joueurs africains en 2017, a ouvert le score pour les locaux dès la 20è minute de jeu. Quelques secondes plus tard, le portier du WAC Reda Tagnaoutu a dû s’investir à fond pour sortir miraculeusement une balle très dangereuse des guinéens.

La 31è minute du jeu va apporter du nouveau pour le WAC avec ce doublé magnifique d’El Karti, qui va déclencher un vrai récital wydadi couronné par une troisième réalisation, signée Abdelatif Noussir.

Lors de la deuxième mi-temps, les hommes de Benzarti ont essayé de gérer les péripéties se créant parfois quelques occasions. Cerises sur le gâteau deux autres buts marqués par Mohamed Nahiri (59è) et Zouheir El Moutaraji (85è). La fin de cette rencontre a été marquée par une une malheureuse blessure très grave du gardien du Horoya Khadim N’Diaye. L’international sénégalais a été évacué par une ambulance suite à une double fracture de la jambe, selon l’entraîneur de la formation guinéenne. N’Diaye risque ainsi de rater la prochaine CAN avec les Lions de la Téranga. Aux demi-finales, les Rouge et Blanc affronteront les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, dans des retrouvailles qui s’annoncent très chaudes après la double-confrontation de la phase de groupes.

