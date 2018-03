PARTAGER Ligue des champions d’Afrique: Le WAC qualifié pour la phase de groupes

Le Wydad de Casablanca a poinçonné son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, en dépit de sa défaite (0-2) face aux Ivoiriens de l’AC Williamsville, en match retour des 1/16ès de finale, disputé à Abidjan.

Les deux buts ivoiriens ont été inscrits par Kouamé Diallo, auteur d’un doublé (39è, 84è). Cette qualification, les Rouge et Blanc la doivent en grande partie à leur large victoire au match aller par 7 buts à 2.

Les Ivoiriens avaient trompé la vigilance des casablancais dès la 2è minute, grâce à une réalisation de N’da Jean-Willy, mais les Rouges et blancs avaient rapidement rectifié le tir via Mohamed Aoulad (6è) avant qu’Amine Tighazoui ne donne l’avantage au WAC dix minutes plus tard.

Les visiteurs avaient, à nouveau, surpris les tenants du titre par l’intermédiaire de N’da Jean-Francis (36è) pour finir la première mi-temps à égalité (2-2).

En deuxième période, les wydadis avaient gratifié les supporters par un festival de 5 buts inscrits par Mohamed Nahiri (52è), Amine Tighazoui (62è) et un hat-trick d’Ismail Hadad (74, 90 et 90+3).

Le Difaâ d’El Jadida, qui avait pris le dessus sur Vita Club (1-0), aura à confirmer cette belle victoire, lorsqu’il se déplacera dimanche sur la pelouse des Congolais.

LNT avec AFP