Le Lycée Français International Alphonse Daudet (LFIAD), membre de l’Office Scolaire et Universitaire International (OSUI) et du réseau Mlfmonde, ouvert depuis 2017 à Casablanca, entame l’année scolaire 2024 dans un nouveau site situé au cœur de Casa Anfa, symbole de renouveau et de modernité. Ce déménagement marque un tournant stratégique pour l’établissement, qui s’inscrit dans une dynamique ambitieuse axée sur l’innovation pédagogique et l’excellence académique.

Un engagement renouvelé envers l’excellence :

Ce tournant majeur s’accompagne d’une montée en puissance pédagogique, avec pour objectif d’amener chaque élève à son plein potentiel, grâce notamment à :

Un projet pédagogique interculturel, plurilingue (Français – Anglais – Arabe) et humaniste, formant des citoyens du monde ;

Un encadrement pédagogique de haute qualité et individualisé, où chaque élève compte ;

Une dynamique de projets et d’événements pédagogiques et communautaires pour engager et fédérer la communauté éducative ;

Une stratégie numérique au service de l’innovation pédagogique et de la réussite des élèves face aux enjeux d’un monde globalisé et en mouvement ;

Une proximité avec nos familles, partenaires éducatifs, au service de la réussite et de l’épanouissement des élèves.

Un campus moderne au service du bien-être et de l’apprentissage des élèves :

Pensé pour stimuler l’apprentissage, l’épanouissement et le bien-être de l’ensemble de la communauté éducative, le nouveau campus de près de 2 hectares offre des infrastructures à la pointe de la technologie. Il comprend des salles de classe modulables, un FabLab, des laboratoires scientifiques, des espaces artistiques, des terrains de sport polyvalents, une piscine semi-olympique, un auditorium de 250 places, un vaste Centre de Connaissances et de Culture, ainsi que des espaces verts.

« En s’installant dans ce nouveau campus à Casa Anfa, nous ouvrons une nouvelle page prometteuse dans l’histoire du réseau OSUI au Maroc. Bien plus qu’un établissement scolaire, c’est un lieu où nos élèves pourront explorer, innover et se dépasser pour se construire et s’épanouir. » déclare la nouvelle cheffe d’établissement Sophie Churlet.

Cdp

Partagez cet article :