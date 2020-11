PARTAGER Lexis MA, l’ambition d’être le portail de référence des professionnels du droit au Maroc

LexisNexis est un groupe international, leader mondial des legaltechs (information juridique, économique et financière), avec une présence dans plus de 100 pays. Elle est présente au Maroc depuis 2013, avec le lancement du portail Lexis Maroc, et a renforcé sa présence dans le Royaume avec un partenariat stratégique signé avec Ikone Juris, devenu représentant exclusif au Maroc, et le lancement d’une revue, Droit et Stratégie des Affaires au Maroc. Mardi 10 novembre, la direction Maroc et MENA du groupe a organisé une conférence de presse, pour annoncer le lancement de Lexis MA, qui se veut le portail de droit marocain, le plus complet, le plus puissant et le plus ergonomique disponible sur le marché.

M. Guillaume Deroubaix, Directeur MENA de LexisNexis, explique qu’avant tout, la mission du groupe est « de promouvoir la primauté du droit, qui pour nous est catalyseur de progrès, personnel et économique ». L’environnement des affaires marocain a connu de grandes améliorations ces dernières années, avec pour conséquence de belles avancées dans le classement Doing Business. Mais en conséquence, le droit marocain est de plus en plus sophistiqué et complexe, ce qui demande de meilleurs outils pour les conseillers juridiques, comme les avocats et les notaires, afin de donner une information sûre à leurs clients. Et cette notion de fiabilité de l’information aura tenu une pièce centrale dans la présentation de LexisNexis.

En effet, explique M. Deroubaix, « la responsabilité des professionnels du droit est de pouvoir être les mieux informés possible, pour apporter la meilleure sécurité possible à leurs clients ». Et d’ajouter : « Notre métier est de publier des contenus à forte valeur ajoutée […] Nous combinons ces contenus avec des dates, des données, et de la technologie ».

Un portail souple et rapide

Une démonstration de la plateforme a été faite à la presse, et force est de reconnaître que celle-ci semble très complète, et surtout très intuitive à l’utilisation, à travers un moteur de recherche puissant et rapide. En quelques clics, on peut jouer avec des mots-clés, des filtres, des types de contenu, pour arriver rapidement aux informations recherchées. On peut également créer une veille avec envois d’emails autour de thématiques spécifiques. « Cette plateforme contient de nombreuses innovations technologiques, sans doute les meilleurs disponibles sur le marché actuellement », assure M. Deroubaix, qui promet plus de contenu marocain, notamment primaire (lois, jurisprudences, etc.). Précision que la plateforme étant entièrement disponible sur PC, mobile et tablette, les questions urgentes peuvent être traitées sur le champ, même en situation de mobilité. Dans un premier temps, elle est disponible en français, mais on assure chez LexisNexis que l’arabe, très demandé, est déjà présent avec la version arabe du BO, entre autres. Dans le futur proche, seront publiés des ouvrages en arabe, pour une cohabitation progressive entre les deux langues, avec comme objectif plus lointain, une plateforme entièrement bilingue.

Un contenu pléthorique

Le portail donne également accès à des contenus éditoriaux : des synthèses encyclopédiques, des modèles d’actes et des fiches pratiques rédigées par des experts ainsi que des revues et des livres de droit. Afin de fournir aux professionnels des informations fiables sur le droit du Maroc, les équipes éditoriales de LexisNexis et d’Ikone Juris réalisent une veille quotidienne des dernières actualités juridiques et mettent constamment le portail à jour. Le groupe a également signé des partenariats avec le SG du gouvernement, les chambres des Notaires de Rabat et Fès, entre autres. Le contenu reçu à travers ces partenariats est consolidé et mis en ligne par les équipes locales de LexisNexis.

Lexis MA a également invité des experts du droit marocain à participer à Maroc Legal Advisor. Ce projet éditorial innovant et contributif, lancé en août dernier, propose à la communauté juridique marocaine à la création d’un fonds unique de Practical guidance (fiches, modèles d’actes…). Couvrant 26 domaines du droit, il est mis à disposition de tous les professionnels via Lexis MA. Une cinquantaine de fiches pratiques sont dès à présent disponibles sur la plateforme Lexis MA, et beaucoup d’autres viendront les compléter, nous assure-t-on.

M. Guillaume Deroubaix

Un aspect continental important

Pour « accompagner la stratégie du Maroc de s’ériger en hub vers l’Afrique », explique M. Deroubaix, le portail Lexis MA intègre également le droit OHADA, et dès l’année prochaine, le portail sera complété et couvrira plus en profondeur les droits régionaux, UEMOE, CEMAC, CEDEAO, notamment.

L’accès au portail se fait uniquement sur abonnement, et il faut compter environ 15 000 dhs par utilisateur, avec des réductions selon le nombre, ou encore pour les universités. « C’est une plateforme destinée aux professionnels du droit, dans le sens large, l’objectif n’est pas de faire de la vulgarisation », précise M. Deroubaix. Et d’ajouter que la plateforme ne fera jamais de consultation, car « c’est le travail des avocats, des notaires. Nous sommes là pour les assister, pas pour les concurrencer ».

Selim Benabdelkhalek