GEB Analysis, un spécialiste dans le conseil en digital, vient d’annoncer son expansion dans l’univers de l’audiovisuel : « Cette initiative stratégique vise à positionner GEB Analysis comme un pivot central dans l’accompagnement des marques, des créateurs de contenu et des influenceurs, enrichissant ainsi l’écosystème audiovisuel marocain’’, dit-on auprès de GEB Analysis, notant que depuis sa création il y a plus de cinq ans, l’entreprise a constamment repoussé les limites de l’innovation numérique : ‘‘ Aujourd’hui, l’entreprise capitalise sur son expertise reconnue dans la production de contenus photos et vidéos avec l’ouverture d’un studio audiovisuel sans précédent, dédié à l’excellence et à la polyvalence créative ».

« LeStudio by GEB » proposera, sur une superficie de 500m2, un éventail complet de services audiovisuels, incluant des installations pour tournages photos et vidéos polyvalents (automobile, agroalimentaire, mode…), enregistrements de podcasts, voix-off et émissions radios, direction artistique et créative ainsi que la location de matériel audiovisuel haut de gamme. Chaque service est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des marques et créateurs indépendants, offrant une qualité irréprochable et une flexibilité inégalée.

« Ce nouveau studio n’est pas seulement un espace de production ; c’est un incubateur de l’innovation, ouvrant de nouvelles voies pour la créativité et le storytelling au Maroc », confirme un des dirigeants de l’entreprise pour qui GEB Analysis est déterminé à faire de ce studio le carrefour de l’audiovisuel au cœur de Casablanca, en offrant un lieu où l’imagination rencontre la technologie de pointe pour donner vie à des visions créatives : « Avec une attention particulière à la qualité, à l’accessibilité, et à une expérience client exceptionnelle, le réseau de Studios de GEB Analysis est prêt à devenir un acteur clé dans l’industrie audiovisuelle nationale ».

