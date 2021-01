La tendance baissière des taux obligataires devrait se poursuivre durant le premier trimestre de 2021, et ce tenant compte de la situation confortable des finances publiques, estime Attijari Global Research (AGR) dans son dernier « Hebdo Taux ».

La première séance d’adjudication du Trésor en 2021 marque la poursuite de la tendance baissière des taux long terme de la courbe obligataire primaire initiée depuis la dernière levée Eurobond à l’international de 3 milliards de dollar en décembre 2020, indiquent les analystes d’AGR, relevant que la confrontation de l’Offre du Trésor de 3 MMDH et de la demande des investisseurs qui a excédé les 9 MMDH « a induit une nette détente des taux de rendement des maturités 10 ans, 20 ans et 30 ans de 22,8 et 10 points de base respectivement ».

Parallèlement, le Trésor a procédé durant cette dernière séance d’adjudication à une opération inverse de rachat de BDT et ce, pour la deuxième semaine consécutive, souligne la même source.

Cette dernière, poursuit-elle, porte sur un montant de 7,4 MMDH et s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la dette publique de l’État, notant que ce rachat de BDT devrait permettre d’atténuer uniquement les tombées du Trésor en 2021.

Marché monétaire: un équilibre apparent en fin d’année

La dernière semaine de l’année 2020 a été caractérisée par un équilibre général sur l’ensemble des segments du marché monétaire, indique Attijari Global Research.

En effet, Bank Al-Maghrib maintient l’harmonie du système bancaire à travers ses injections de liquidité, souligne AGR, notant que les opérations principales se sont ainsi établies à 89,2 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de seulement 250 millions de dirhams (MDH) par rapport à la semaine précédente.

Dans le détail, la Banque Centrale relève de 650 MDH ses avances à 7 jours à 44,7 MMDH et baisse le montant de ses prêts garantis de 900 MDH à 24,3 MMDH, satisfaisant ainsi la totalité de la demande bancaire, fait savoir AGR.

A cet effet, les taux interbancaires demeurent en ligne avec le taux directeur à 1,50%, indiquent les analystes de la filiale d’Attijariwafa Bank, dédiée à la recherche, relevant que parallèlement, les opérations de pension livrée au jour le jour ont atteint leur plus haut annuel de 13,5 MMDH en lien avec les opérations de fin d’année.

Pour sa part, le Trésor réduit l’encours de ses placements qui passent de 34,9 MMDH à 20 MMDH en une semaine. Plus particulièrement, les opérations avec prise en pension ont été réduites de moitié pour atteindre 16,3 MMDH contre 32,5 MMDH une semaine auparavant.