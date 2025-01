Les Soldes d’hiver débutent ce jeudi 9 janvier 2025 chez Aksal partout au Maroc, notamment au Morocco Mall, avec plus de 350 enseignes participantes.

Des réductions exceptionnelles allant jusqu’à 70% chez Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Pull & Bear, Lefties, Zara Home, Yan&One, MAC, Gucci, Fendi, Bottega Veneta, Balenciaga, Givenchy, Ralph Lauren, La Martina, Off-White, Shade, Etam, Gant, Lacoste, Orchestra, Principe, Steven Madden, Courir, BeSport, Koton, Colins, De Facto, Okaidi, Converse et plusieurs autres enseignes ! Une occasion unique pour les clients de faire le plein de bonnes affaires pour réinventer leur garde-robe,

Chez Yan&One, les remises atteignent jusqu’à 50 % sur une sélection de produits de beauté, avec des prix démarrant à 29 DHS. Les offres sont disponibles en boutique et via l’application Glovo, et des masterclass de maquillage sont également organisées.

Un programme riche en animations et shows avec des artistes est également prévu pour faire vivre aux visiteurs une expérience unique et festive tout au long des soldes au Morocco Mall. L’événement culminera avec la célébration du Nouvel An Amazigh le 14 janvier, une journée spéciale marquée par des festivités culturelles et des surprises pour toute la famille.

