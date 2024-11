Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la Fédération Nationale de l’Électricité, de l’Électronique et des Énergies Renouvelables (FENELEC) organise les salons Elec expo, EneR Event et Tronica Expo 2024 du 27 au 30 novembre à l’OFEC.

Le thème central de cette édition est « Énergies renouvelables et hydrogène vert: vers la mise en place d’un écosystème attractif, compétitif et durable ». Ces salons, qui en sont à leur 17ème, 12ème et 11ème édition respectivement, rassemblent des acteurs des secteurs de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’électronique.

Plus de 160 entreprises internationales participeront à l’événement, représentant des pays tels que l’Égypte, l’Italie, l’Espagne, la Chine, la Turquie, la Belgique, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, la Tunisie, la Pologne et la France. La Confédération Africaine de l’Électricité (CAFELEC), regroupant 12 pays africains (le Niger, le Sénégal, le Togo, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Maroc et la Mauritanie), sera également présente, avec la Mauritanie comme pays d’honneur.

Le programme comprend des rencontres B2B, des conférences, des tables rondes et des expositions. Dans un communiqué, les organisateurs affirment attendre environ 10 000 professionnels, incluant des architectes, des promoteurs immobiliers, des ingénieurs, des techniciens, des investisseurs, des directeurs, des universitaires et des consultants.

Les salons couvriront divers secteurs d’activité, à savoir l’électricité, l’électronique, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le bâtiment, la construction, la domotique, l’éclairage et la gestion de l’eau.

L’événement vise à favoriser les échanges et les partenariats dans le contexte de la transition énergétique mondiale, explique la même source. Pour plus d’informations, les intéressés peuvent consulter le site web www.elecexpo.com.

AL

