Cette nouvelle édition des Rencontres du Digital sera tenue sous le thème : « Guichets Uniques, accélérateurs du commerce en Afrique ». Cet événement réunira des experts nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs majeurs du commerce, pour explorer le rôle stratégique des guichets uniques dans la transformation numérique et l’intégration économique du continent africain.

‘‘Alors que l’Afrique connaît une mutation économique sans précédent, des initiatives phares telles que la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) et l’initiative royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique redessinent les perspectives de développement durable et d’intégration régionale. Dans ce contexte, les guichets uniques s’imposent comme des outils essentiels pour simplifier les procédures, optimiser les opérations logistiques et renforcer la coordination entre les différents acteurs du commerce’’, dit-on auprès de PortNet pour qui cette édition des Rencontres du Digital sera l’occasion de discuter des défis et opportunités liés à la mise en œuvre des guichets uniques en Afrique.

Au menu de cette édition, les interventions porteront notamment sur : L’impact des guichets uniques sur le développement des échanges commerciaux ; Les enjeux de l’interopérabilité des systèmes et infrastructures entre les pays africains ; Les meilleures pratiques pour garantir des plateformes efficaces et adaptées aux besoins spécifiques de chaque région.

Sur un autre registre, PortNet souligne que les Rencontres du Digital offrent un cadre unique pour favoriser le dialogue entre les acteurs publics et privés, partager des expériences concrètes et identifier des solutions innovantes : ‘‘Cet événement permettra également de mettre en lumière les opportunités de partenariat et les actions concrètes à mener pour soutenir le développement économique du continent africain’’.

