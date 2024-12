La ville de Casablanca a récemment accueilli une nouvelle édition des “Rencontres Digitales by PortNet”, rassemblant une fois encore les principaux acteurs de la digitalisation du commerce en Afrique.

Au cœur des débats, cette édition a mis en lumière le rôle crucial des guichets uniques dans la modernisation des échanges commerciaux et l’accélération de l’intégration économique régionale.

Les discussions ont également souligné les progrès réalisés grâce à l’implémentation de plateformes numériques centralisant toutes les formalités administratives en un seul point d’accès. Ces outils permettent de simplifier les procédures douanières, de réduire les coûts de transaction et d’accroître la transparence, contribuant ainsi à l’intégration régionale, à l’interopérabilité et aux échanges transfrontaliers.

Lors de son intervention, le directeur général de PortNet, Youssef Ahouzi, a rappelé l’objectif principal des guichets uniques : “Offrir une expérience fluide et sécurisée aux opérateurs économiques, tout en favorisant l’interopérabilité à l’échelle régionale et continentale.” Il a également insisté sur l’importance d’une collaboration étroite entre les pays africains et sur le rôle clé de l’Alliance Africaine pour le Commerce Électronique (AACE) dans cette dynamique.

Cependant, malgré les avancées notables, des défis persistent. Parmi eux figurent l’harmonisation des réglementations, le développement des infrastructures numériques, la formation des utilisateurs, la protection des données et la cybersécurité. Néanmoins, les perspectives restent optimistes. La digitalisation continue d’ouvrir de nombreuses opportunités pour le développement économique de l’Afrique, notamment en réduisant les coûts de transaction et en renforçant la compétitivité des entreprises.

Les participants à cette édition ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une Afrique plus résiliente et compétitive à l’échelle internationale. “En favorisant la coopération et l’interopérabilité entre les guichets uniques, ils contribuent à créer un marché africain mieux intégré et prospère”, ont-ils déclaré.

H.Z.

Partagez cet article :