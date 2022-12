Les recettes touristiques ont atteint 71,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2022, en raffermissement par rapport à l’année précédente de 148,9%, après -0,6% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Par rapport à leur niveau pré-crise, elles se sont appréciées de 6,1%, après +3,5% un mois plus tôt et -57,4% à fin octobre 2021, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre.

En effet, les recettes touristiques poursuivent leur élan, marquant une performance au mois d’octobre de +142,1%, en glissement annuel, et de +29,1% par rapport au mois d’octobre 2019.

« Après avoir atteint un niveau record au troisième trimestre 2022, soit 34,8 MMDH, en amélioration de 240,6% en une année et de 30,6% par rapport au même trimestre de 2019, les recettes touristiques poursuivent leur élan », souligne la DEPF.

Les arrivées touristiques à la destination « Maroc » ont également été caractérisées par une reprise remarquable, au cours de la période estivale. Leur taux de récupération par rapport à leur niveau d’avant la crise était de 93% durant la période de juin à septembre 2022.

Ce taux de récupération était de 101% au mois de septembre 2022 et a atteint 91% tant pour les arrivées que pour les nuitées, après respectivement 88% et 71% au 2ème trimestre 2022, note la DEPF. Au terme des neuf premiers mois de 2022, les arrivées touristiques se sont établies à 7,7 millions de touristes et les nuitées, réalisées dans les établissements d’hébergement classés, à 13,3 millions nuitées, soit respectivement 76% et 69% de leur niveau pré-crise. Par rapport à l’année dernière, les arrivées et les nuitées se sont consolidées respectivement de 173,5% et 99,3%.

LNT avec MAP

