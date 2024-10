Lors de sa visite d’État au Maroc, le Président français Emmanuel Macron a prononcé un discours devant le Parlement marocain, abordant les relations historiques et les défis communs entre les deux nations. Voici les principaux points de son intervention.

Une amitié séculaire et respectueuse

Macron a ouvert son discours en rappelant les liens historiques entre la France et le Maroc, remontant aux siècles passés. Il a évoqué les échanges diplomatiques et culturels qui ont marqué l’histoire, tout en reconnaissant les erreurs de la période coloniale et en mettant en avant l’admiration mutuelle qui perdure entre les deux pays.

Une coopération renforcée face aux défis globaux

Le Président a souligné la nécessité d’unir leurs forces contre des défis communs tels que l’immigration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Il a insisté sur l’importance d’une coopération plus fluide pour garantir la sécurité des deux peuples et stabiliser la région méditerranéenne.

L’intégration économique comme levier de prospérité

Macron a mis en avant l’importance de l’intégration économique entre les deux pays, qui repose sur les accords de libre-échange et la colocalisation industrielle. Il a affirmé que le Maroc est un partenaire essentiel pour l’Europe et a insisté sur la nécessité de renforcer cette intégration, notamment dans les domaines de l’énergie et des infrastructures.

Le soutien de la France pour l’autonomie du Sahara marocain

Un des points clés du discours a été la réaffirmation du soutien de la France à l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, une position qui constitue une déclaration forte dans le contexte diplomatique actuel. Macron a souligné que cette solution reste la seule base pour une résolution juste et durable, conformément aux résolutions de l’ONU.

Un partenariat pour le développement humain et la jeunesse

Le Président a exprimé le souhait de renforcer les échanges éducatifs et culturels, affirmant que la francophonie est un espace propice à des partenariats enrichissants. Il a insisté sur l’importance d’investir dans la formation de la jeunesse et d’encourager la circulation des talents, afin de contribuer à un développement commun.

Un avenir durable et la transition énergétique

Macron a salué les efforts du Maroc dans les énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert, et s’est engagé à soutenir les initiatives en matière de dessalement et de gestion de l’eau. Il a déclaré que ces ressources permettront à la région méditerranéenne d’avancer vers une croissance durable.

L’importance du dialogue pour la paix au Proche-Orient

En abordant la situation au Proche-Orient, Macron a appelé à un cessez-le-feu à Gaza et a réaffirmé le soutien de la France à une solution à deux États pour mettre fin aux conflits. Il a souligné que la France et le Maroc partagent une vision commune de la paix et du respect mutuel pour résoudre les crises régionales.

