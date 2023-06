À l’approche de l’Aid Al-Adha, les différentes préfectures à travers le Maroc se réunissent et prennent différentes mesures en vue des festivités. Par exemple, une réunion de coordination s’est tenue, mardi à Casablanca, pour examiner les mesures et dispositifs sanitaires à adopter au niveau de la préfecture de Aïn Chock, dans le cadre des préparatifs de l’Aid Al-Adha.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Aïn Chock, Mounir Hammou, en présence du secrétaire général de la préfecture, des représentants des ministères concernés, ainsi que des acteurs de la société civile et des élus locaux, a été l’occasion d’examiner les aspects organisationnels liés aux préparatifs de l’Aïd Al-Adha, et d’établir un programme prévoyant une batterie de mesures pour garantir le bon déroulement de cette célébration religieuse.

Intervenant à cette occasion, M. Hammou a souligné que cette réunion a pour objectif d’examiner et discuter des mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’Aïd Al-Adha, notant que cette année, l’Aïd coïncide avec les vacances d’été et le retour des Marocains résident à l’étranger (MRE) au pays, ce qui pose de grands défis et nécessite donc une mobilisation plus importante de la part de tous les acteurs concernés.

Il a mis en avant les différentes mesures préventives prises par le gouvernement et les autorités concernées pour assurer un approvisionnement adéquat du marché en cheptel et la stabilité des prix, appelant à fédérer les efforts et à intensifier les interventions pour lutter contre toute spéculation ou pratique illégale qui pourrait affecter le pouvoir d’achat des citoyens.

Par ailleurs, le gouverneur a relevé l’importance de s’intéresser aux points de vente de cheptel et de veiller à ce qu’ils respectent les normes sanitaires, environnementales et réglementaires, en particulier en ce qui concerne les petits points de vente qui sont souvent anarchiques, insistant sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler ces points de vente et leur conformité aux conditions de santé et de sécurité, tout en veillant à garantir la qualité du cheptel.

Il a également indiqué qu’il est nécessaire de travailler en coordination avec « Casa Baia », chargée de la gestion du secteur de la propreté dans la métropole économique pour élaborer un programme de travail spécifique à l’occasion de l’Aïd, notamment en termes de disponibilité des services avant, pendant et après le jour de l’Aïd, de soutien à la distribution de sacs spéciaux pour la collecte des déchets des sacrifices et d’organisation de campagnes de sensibilisation sur l’importance de la préservation de l’environnement en partenariat avec les associations de la société civile.

Dans ce sillage, le représentant de « Casa Baia » a indiqué, dans un exposé sur les préparatifs de la société à cet événement, qu’environ 12.000 tonnes de déchets sont collectées pendant l’Aïd Al-Adha, contre 4.000 tonnes par jour lors des jours ordinaires, soulignant que la société s’engage, comme l’année précédente, à collecter tous les déchets de l’Aïd dans un délai de 48 heures.

Il a également fait savoir qu’une campagne de sensibilisation est en cours de préparation et qui débutera une semaine avant l’Aïd Al-Adha, et comprendra un convoi sonore qui sillonnera les différentes préfectures et provinces de Casablanca pour sensibiliser à l’importance de la préservation de l’environnement, ainsi que la distribution de sacs en plastique.

LNT avec MAP

