Les restrictions liées à la crise sanitaire ont poussé de plus en plus de Marocains à faire leur achat en ligne. Depuis le début de la pandémie, les plateformes de livraison ont été un relais entre les consommateurs et les différentes enseignes d’alimentations, de restauration, etc., et ont permis aux entreprises d’atteindre de nouveaux consommateurs en profitant de l’économie digitale pour augmenter de manière significative leur niveau d’activité. Pour apporter plus de précisions, M.Toni Perez, directeur général de Glovo Maroc, a accepté de répondre à nos questions.

Quel a été l’impact de la Covid-19 sur votre activité et comment avez-vous géré le changement de comportement des consommateurs durant cette pandémie ?

Dès le début de la pandémie, nous avons adapté nos pratiques opérationnelles en appliquant les mesures préventives édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé et les autorités marocaines. Au-delà des actions d’hygiène déployées, avec notamment la limitation du contact entre coursiers au sein de nos Glover Centers et la remise quotidienne de masques, gants et solutions hydroalcooliques, Glovo a lancé de nouvelles initiatives pour garantir la sécurité de notre écosystème. Nous avons ainsi activé un système de livraison sans contact et sans signature qui permet de réduire au maximum les interactions entre nos livreurs et clients. Dans le cadre d’un règlement par carte bancaire, nos clients peuvent demander que leurs commandes soient déposées sans que le moindre contact physique ne soit établi avec les coursiers. Ils ne sont également plus obligés de signer lorsqu’ils reçoivent leurs commandes, ce qui là encore contribue à réduire les risques de propagation du coronavirus. Concernant le changement des comportements, Glovo offre la possibilité vitale de pouvoir ravitailler en produits de première nécessité les personnes confinées. Nous avons constaté dans ce cadre une évolution des habitudes des consommateurs. Alors que la livraison de restaurants représentait 90 % de nos livraisons avant la pandémie, les Marocains

travaillé sans relâche pour fournir et livrer des biens et services essentiels aux personnes dans tout le pays en élargissant nos services à plus de villes. Nous allons poursuivre en ce sens avec des lancements prochains à Nador et Safi, mais aussi Essaouira, Ifrane et Dakhla, toujours dans l’optique de rendre la vie plus simple à un maximum de Marocains. Je rappelle que depuis le lancement de Glovo à l’été 2018, la plate-forme de livraison à domicile a élargi son réseau à 18 villes au Maroc et lancé récemment ses services dans 7 nouvelles villes à El Jadida, Meknès, Oujda, Tétouan, Laâyoune, Beni Mellal, Berkane et Khouribga.

aujourd’hui utilisent Glovo surtout pour commander des produits d’épicerie, de boulangerie et de parapharmacie. Les articles les plus commandés depuis notre application sont l’eau, les pâtes et le lait, les fruits et légumes, ou encore les papiers hygiéniques et les désinfectants.

Pensez-vous que les nouvelles habitudes de consommation nées avec la Covid-19 vont s’installer sur la durée ?

Les Marocains ont de plus en plus besoin de la livraison à domicile, notamment en raison du contexte sanitaire que nous connaissons depuis près d’un an. En modifiant les usages et comportements, le confinement et les gestes barrières ont aussi accéléré le développement de certaines activités

qui étaient déjà existantes au sein de Glovo. Il s’agit notamment de notre service d’épicerie et de Glovo Business. Cette solution permet aux entreprises de recevoir ou transmettre des colis, des documents, des contrats, etc. Glovo va donc continuer à assurer les services de livraison à domicile et à travailler avec nos partenaires afin que tous nos clients soient desservis et ravitaillés de manière efficace et permanente.

Quelles sont les opportunités de développement de Glovo au Maroc et quelles sont les contraintes susceptibles de ralentir ce développement ?

Nous avons décidé en 2020 de changer notre modèle en passant d’une entreprise à but lucratif à une entreprise à but spécifique. Nous avons

Cette pandémie reste notre plus grand défi, et nous sommes pleinement engagés auprès des Marocains et du gouvernement pour y faire face. Aujourd’hui, tous les secteurs et organisations sont tenus de travailler ensemble pour contenir la propagation du virus et minimiser son impact sur les citoyens et l’économie. Bien que nous nous félicitions des actions coordonnées prises par le gouvernement pour contenir la propagation du virus, Glovo souhaite continuer à apporter son soutien en doublant d’efforts pour que chaque Marocain puisse effectuer ses achats en toute sécurité.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

