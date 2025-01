Dans le cadre de son engagement à soutenir le parcours académique et professionnel des jeunes marocains, la Fondation Jadara vient d’organiser à Bouznika la deuxième édition de sa rencontre nationale avec les professionnels de l’orientation au Maroc, sous le thème “Orient Action : Renforcer, Innover, Collaborer ” à Bouznika.

Pour la Fondation, cet événement s’inscrit dans ses efforts continus pour accompagner et financer l’orientation des jeunes vers un avenir académique et professionnel réussi, en parfaite adéquation avec les orientations du Souverain, visant à forger l’élite de demain et à encourager la recherche scientifique.

A Bouznika, la rencontre a mis l’accent sur l’amélioration de l’orientation globale à travers des solutions numériques et des ateliers innovants, tout en présentant la feuille de route pour l’année 2025. L’événement a également permis de discuter des stratégies pour renforcer le soutien des jeunes dans toutes les régions du Royaume, aussi bien urbaines que rurales.

Dans une déclaration à la presse, le président de la Fondation Jadara, M.Hamid Belafdil, a indiqué que la Fondation a signé, lors de cette rencontre, des accords avec des associations de la société civile dans différentes régions du pays, dans le but de renforcer les efforts communs en matière d’orientation et d’accompagnement.

Par la même occasion, il a souligné que ces partenariats constituent une pierre angulaire pour mettre en place des programmes nationaux visant à offrir aux élèves une orientation professionnelle et académique alignée avec les besoins du marché du travail.

De son côté, Mme Oumaima Mhijir, directrice exécutive de la Fondation, a précisé que cette rencontre a été une occasion importante pour présenter l’application “Jad”, qui permet aux élèves et aux jeunes de découvrir les parcours académiques disponibles ainsi que les métiers correspondant à leurs aspirations. Et de poursuivre que cette application repose sur une communication numérique moderne, facilitant l’accès à l’information et permettant de prendre des décisions éclairées concernant l’orientation.

Il convient de rappeler que la Fondation Jadara, créée il y a 23 ans, est une association marocaine à but non lucratif qui œuvre pour l’accès à une éducation de qualité, en mettant un accent particulier sur les jeunes issus de milieux sociaux et économiques vulnérables. La Fondation travaille en collaboration avec des acteurs publics et privés pour promouvoir une société inclusive et durable. Depuis sa création, plus de 2750 jeunes ont bénéficié de ses services, dont 74% sont des femmes. La Fondation a également enregistré un taux d’insertion professionnelle de 92% pour ses diplômés, avec 70% d’entre eux figurant parmi les meilleurs de leur promotion.

H.Z

Partagez cet article :