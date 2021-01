La BAD ajoute le Maroc à ses indices Bloomberg

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé l’ajout du Maroc et de Maurice à ses indices Bloomberg African Bond (ABABI), ce qui marque, selon la Banque, une « progression constante des efforts de la Banque pour approfondir le marché obligataire en monnaie locale du continent ». La BAD administre l’ABABI, une famille d’indices obligataires africains lancés en février 2015 et calculés par le fournisseur d’indices mondial indépendant Bloomberg. « Il s’agit d’une évolution positive car l’inclusion de Maurice et du Maroc, deux des émetteurs africains les mieux notés, améliorera la qualité globale du crédit de l’ABABI, qui capte désormais près de 90% de l’encours des obligations souveraines africaines en monnaie locale », a déclaré Stefan Nalletamby, directeur du Département du développement du secteur financier de la Banque.

BDEAC : La banque de développement emprunte 100 milliards FCFA

L’Emprunt obligataire de 100 milliards de francs lancé le 21 décembre 2020 par appel public à l’épargne par la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) sur le marché financier de l’Afrique centrale a récolté 107 milliards de francs sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Clôturée le 29 décembre 2020, l’opération a dépassé les attentes de l’institution financière sous-régionale, selon le président de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, cité par la presse locale. L’argent collecté sera destiné au financement des projets intégrateurs prioritaires du Programme économique régional de la CEMAC.



Afrique : Kasada acquiert un portefeuille d’hôtels en Afrique subsaharienne

Kasada Hospitality Fund LP (« Kasada »), conseillé par Kasada Capital Management, plateforme d’investissement dédiée à l’hôtellerie en Afrique subsaharienne, a annoncé mardi l’acquisition d’un portefeuille d’hôtels d’Afrique subsaharienne auprès d’AccorInvest, une des plus grandes opérations de fusion-acquisition transfrontalières dans le secteur de l’hôtellerie en Afrique. L’opération concerne l’acquisition de huit hôtels pleinement opérationnels en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun, totalisant 1602 chambres destinées aux voyageurs d’affaires régionaux, rapporte le site « Financial Afrik ».

Afrique du Sud : Plusieurs liaisons aériennes fermées

Plusieurs compagnies aériennes internationales viennent d’annoncer la suspension de leurs vols vers l’Afrique du Sud en raison des restrictions imposées suite à l’émergence de la nouvelle variante de la Covid-19 dans ce pays d’Afrique australe. Une liste croissante de pays a limité les voyages à destination et en provenance de l’Afrique du Sud depuis que la variante du coronavirus baptisée 501Y.V2, décrite comme plus transmissible et dangereuse, a été annoncée en décembre. La compagnie Emirates a annoncé ainsi une interruption de 13 jours sur toutes ses liaisons aériennes vers les principales villes sud-africaines pour des « raisons opérationnelles ».

Angola : Un décaissement de 487,5 M$ du FMI

Le Conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) vient d’approuver un décaissement immédiat d’environ 487,5 millions de dollars en faveur de l’Angola, au titre de la quatrième révision du programme économique du pays. Avec ce nouveau décaissement, le FMI met à disposition un peu plus de 2,143 milliards de dollars, sur un total de 3 milliards de dollars, dans le cadre de l’accord approuvé par le Conseil d’administration le 7 décembre 2018. Dans une note, le FMI rappelle que l’accord vise à rétablir la viabilité extérieure et budgétaire, à améliorer la gouvernance et à diversifier l’économie angolaise, afin de promouvoir une croissance économique durable sous l’impulsion du secteur privé.

Bénin : Les importations de la CEDEAO en forte baisse

Les importations du Bénin en provenance des pays de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au 3e trimestre de 2020 ont baissé de 28,6% par rapport au trimestre précédent, révèlent les chiffres officiels publiés samedi. Les trois principaux pays fournisseurs du Bénin ayant regroupé chacun au moins 10% de la part des achats dans l’espace économique sont notamment le Togo, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, selon le bulletin réalisé par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE). « Le Togo occupe la première place au troisième trimestre 2020 » dans l’espace CEDEAO, indique la même source, qui révèle que ce pays, voisin direct de l’ouest du Bénin, regroupe 49,5% de la valeur totale des acquisitions de biens en provenance de la zone économique.

Le Bénin lève 1 milliard d’euros

Le Bénin a réussi récemment à lever avec succès 1 milliard d’euros, soit environ 656 milliards FCFA, auprès d’investisseurs, annonce le gouvernement. Le pays a mobilisé 700 millions d’euros sur une maturité de 11 ans au taux de 4,875% d’une part et d’autre part 300 millions d’euros sur 31 ans au taux de 6,875%. Cette dernière maturité est la plus longue qu’ait jamais obtenue le pays. Le Bénin rejoint ainsi le petit comité d’émetteurs émergents disposant d’un Eurobond en euros de maturité supérieure à 30 ans.

Côte d’Ivoire : Une bonne année pour le Fisc

Le fisc ivoirien peut se féliciter d’avoir réalisé une bonne année 2020 marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 qui a induit un important ralentissement de l’activité économique. En 2020, l’administration fiscale a en effet réussi à collecter 2 346,5 milliards FCFA de recettes, soit 50,6 milliards FCFA de plus que l’objectif révisé de 2 296 milliards FCFA. Dans les projections initiales du gouvernement d’avant le déclenchement de la crise sanitaire, le fisc devait rechercher 2 716 milliards FCFA. Pour Sié Abou Ouattara, le directeur général des impôts qui était face à la presse ce 14 janvier, le volume des recettes aurait pu être plus important n’eût été les exonérations et autres facilités accordées par le gouvernement au secteur privé au regard du contexte économique.

Djibouti : Un nouveau terminal à bétail inauguré

Un nouveau terminal à bétail de Doraleh Multipurpose Port (DMP) de Djibouti a été inauguré samedi avec une capacité de 2,5 millions de têtes par an, ce qui va « booster davantage les exportations éthiopiennes, garantissant ainsi plus de 120 millions de dollars us d’entrée en devise pour l’Ethiopie», rapporte l’agence djiboutienne ADI. Avec la mise en service du nouveau terminal érigé sur une superficie de 27.525 m2, Doraleh Multipurpose Port verra ses activités davantage diversifiées au service de la communauté d’affaires de la région, souligne l’agence. Ce nouveau terminal créera à terme plus de 1000 emplois directs et plus de 4000 emplois indirects, est-il indiqué.

Djibouti : Une importante convention signée avec Palmeraie Développement

Le ministre djiboutien du Budget, Abdoulkarim Aden Cher, en collaboration avec la ministre du Logement Amina Abdi, ont paraphé jeudi une convention d’investissement portant sur un projet de construction de 10 000 logements sociaux avec le PDG du groupe marocain Palmeraie Développement, Hicham Berrada Sounni, rapporte l’agence djiboutienne de presse ADI. «Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de logement du président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, visant à faciliter à chaque djiboutien l’accès à un logement décent », écrit l’agence. La cérémonie de signature a été marquée par la participation du Secrétaire Général de la Présidence, Mohamed Abdillahi Wais, l’investisseur djiboutien, Liban Ismail Omar et du chef de la cellule de la politique fiscale, Abdoulfatah Moussa Arreh.



Kenya : L’industrie laitière en souffrance

Au Kenya, l’année 2020 a été éprouvante pour l’industrie laitière dont la croissance a ralenti pour la première fois depuis 2017, rapporte l’agence Ecofin. Citant des données relayées par « Businessdailyafrica », l’agence note que la production de matière première a atteint 679 millions de litres, soit 6 millions de litres de moins qu’en 2019. « La production laitière est assurée à plus de 80 pc par les petits exploitants et provient essentiellement des bovins, des chameaux et des chèvres. L’industrie laitière fournit des moyens de subsistance à 1,8 million de ménages ruraux et génère 700 000 emplois dans la chaîne de valeur », selon la même source.

Madagascar : Une aide d’urgence de la BAD

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 21 décembre 2020 à Abidjan, une aide d’urgence de 686 000 dollars américains à Madagascar destinée à faire face aux effets combinés de la sécheresse et de la pandémie de Covid-19 dans le Grand Sud de l’île. Cette aide doit servir à l’assistance alimentaire, vitale pour les groupes les plus vulnérables et l’appui pour la prévention de la malnutrition aiguë. Il est ainsi prévu l’acquisition et la distribution de 510,52 tonnes de riz, de 195 tonnes de légumineuses, de 78,40 tonnes d’huiles végétales, de 34 tonnes de super céréales et de 14,24 tonnes de LNS-MQ (supplément nutritionnel). L’assistance alimentaire cible quelque 72 222 bénéficiaires, soit 14 444 ménages au total. Chaque bénéficiaire recevra une ration durant 15 jours, ce pendant trois mois.

Nigeria : L’inflation au plus haut depuis 3 ans

Le Nigeria voit le taux d’inflation atteindre 15,75% en décembre, son plus haut depuis 33 mois, selon les chiffres du bureau national des statistiques, le National Bureau of Statistics (NBS). Cette inflation qui résulte en partie de l’instabilité de la monnaie nationale, le Naira, soutenu à coup de ponctions massives dans les réserves de change, se ressent lourdement dans le panier de la ménagère. Ainsi, le NBS estime que l’inflation des produits alimentaires a atteint 19,56 % en décembre 2020 contre 18,30% un mois plutôt.

Nigeria : L’inflation à un niveau record

Au Nigéria, le taux d’inflation a atteint un niveau record à la fin de l’année 2020. En effet, à fin décembre, l’indice harmonisé du prix à la consommation (IHPC) a bondi de 15,75% en rythme annuel, soit son niveau le plus élevé depuis 2017, selon les données du Bureau national des statistiques du pays. Cette hausse record est principalement expliquée par la progression de l’indice alimentaire qui, portée par la flambée des prix des denrées alimentaires en l’occurrence de la viande, du pain et des céréales, des tubercules et des légumes, a fortement progressé de 19,56% à fin décembre. Notons que la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays pourrait être la conséquence de la fermeture des frontières d’avec le Bénin et le Niger, mesures prises par le Nigéria pour lutter contre les trafics frauduleux de marchandises afin de préserver l’économie locale.

Niger : Une émission obligataire de 22 milliards FCFA



Le Niger réussit à décrocher – pour sa première sortie de l’année sur le marché monétaire – 22 milliards FCFA auprès des investisseurs de l’UEMOA à l’issue d’une émission d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 ans. Sursouscrite à près de 450%, l’émission qui s’est déroulée ce 14 janvier a été couronnée de succès. En effet, alors que le pays ne recherchait que 20 milliards FCFA, l’opération a attiré près de 90 milliards FCFA de commandes de la part de 32 investisseurs en provenance des 7 des 8 pays de la région, excepté la Guinée-Bissau. Les soumissions sont majoritairement venues des investisseurs du Burkina Faso (18,6 milliards FCFA), du Niger (18 milliards FCFA) et de la Côte d’Ivoire (14,77 milliards FCFA).

Sénégal : L’Etat lève 120 M€ sur le marché financier de l’UMOA

L’Etat du Sénégal, à travers sa Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, a levé le 15 janvier sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 79,800 milliards de FCFA (119,700 millions d’euros) au terme de son émission simultanée par adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 36 et 60 mois, organisée en partenariat avec l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar. Les investisseurs opérant sur ce marché ont répondu à la sollicitation du trésor public Sénégalais qui recherchait 75 milliards de FCFA, en proposant des soumissions globales de 84,805 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 113,07%.

Le Sénégal et la Guinée Bissau signent un accord agricole

Les ministres Sénégalais et Bissau Guinéen de l’Agriculture ont procédé à la signature de protocoles d’accord pour renforcer la coopération dans ce secteur entre les deux pays, a fait savoir, samedi à Kolda (Sud), le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé. « Nous avons effectué une visite en Guinée Bissau suite à l’invitation de mon homologue pour participer à la fête des récoltes et nous avons saisi l’occasion pour procéder à la signature de protocoles d’accord sur les axes de la recherche, de la formation, de la protection des végétaux, de l’appui en production, de semences et conseil », a-t-il dit dans un entretien accordé à l’APS.

Air Zimbabwe veut renforcer sa flotte

Air Zimbabwe envisage de renforcer sa flotte et élargir ses lignes aériennes en 2021 dans le cadre de son nouveau plan de reconstruction après la Covid-19. La compagnie aérienne compte redéployer ses opérations régionales au cours du premier semestre 2021, en mettant en place deux vols par jour vers Johannesburg, en Afrique du Sud, puis vers Bulawayo, au Congo et Dar es Salaam, en Tanzanie.

Zambie : Le FMI étudie le programme de relance économique

Le Fonds monétaire international (FMI) a révélé qu’il étudie actuellement le programme de relance économique de la Zambie, récemment lancé, pour voir comment il pourrait contribuer à son financement. Le FMI évalue actuellement comment il pourrait soutenir le programme et les efforts de réforme de la Zambie, grâce à un éventuel financement, a déclaré le directeur de la communication de l’institution financière internationale, Gerry Rice, lors d’une conférence de presse.

