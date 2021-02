Afrique Centrale : Le Gabon affiche le meilleur PIB/habitant

Le Gabon est en première position en Afrique centrale en termes de richesse par tête d’habitant avec un PIB/habitant de 7185 dollars (4,3 millions de FCFA), suivi de la Guinée équatoriale avec 7131 dollars (4,2 millions de FCFA), selon les statistiques du Fonds monétaire international pour l’année 2020. Le Congo arrive en 3e position avec un PIB/h de 2128 $, suivi de Sao-Tome et principe (1912 $), du Cameroun (1493 $), du Tchad (640 $), de la RCA (480$) et de la RDC (457 $).

Afrique du Sud : Les avertissements du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde l’Afrique du Sud contre la persistance de la crise économique due, principalement, aux problèmes des entreprises publiques et au manque de la croissance économique. «L’Afrique du Sud a été très durement touchée par la pandémie du Covid-19. En 2020, la production s’est fortement contractée et les pertes d’emplois ont été importantes, malgré les actions opportunes des autorités pour soutenir les groupes les plus vulnérables et les entreprises touchées», a souligné le FMI. Il a expliqué que les finances publiques du pays ont beaucoup souffert, alors que le déficit budgétaire et la dette publique ont augmenté considérablement en raison de la récession et des dépenses liées à la pandémie.

Afrique du Sud : Toujours des perturbations du réseau électrique

La compagnie électrique nationale sud-africaine Eskom a indiqué que les délestages électriques ont été réduits à deux heures par jour pour la province de Gauteng, comprenant plusieurs grandes villes comme Pretoria et Johannesburg, ainsi que pour certaines régions du nord-ouest de l’Afrique du Sud. Actuellement, Gauteng est frappée par des coupures de courant rotatives pendant plus de quatre heures par jour, ce qui suscite le mécontentement de la population et surtout du patronat. La compagnie qui met péniblement en œuvre son programme de restructuration via une scission en 3 entités distinctes a renoué avec les délestages incontrôlés. En cause cette fois, une énième défaillance technique due à des difficultés à faire redémarrer certaines infrastructures de la centrale à charbon de Kusile.

Angola : La dette publique s’aggrave

La dette publique de l’Angola s’est aggravée en 2020 à cause de la pandémie du coronavirus en dépassant le seuil des 134%, a révélé le Fonds Monétaire International (FMI). Le FMI a revu à la baisse les prévisions de croissance pour le pays, anticipant une reprise de 0,4% de l’économie angolaise cette année, avec une dette publique de 119,9%. «La dette publique devrait tomber cette année à 120% du PIB, reflétant le début de la reprise de la croissance et une vision budgétaire restrictive», souligne l’institution financière internationale dans un document.

BAD : S&P confirme sa note de crédit

L’agence de notation S&P Global a confirmé la note de crédit « AAA/A-1+ » avec perspective stable de la Banque africaine de développement (BAD) pour ses émissions en devise. L’agence de notation a déclaré que la perspective stable reflétait sa prévision que la BAD, au cours des deux prochaines années, « continuera de gérer de manière prudente son capital tout en maintenant un niveau de liquidité robuste composé d’actifs de haute qualité, et un profil de financement solide », indique lundi un communiqué de la BAD. De plus, l’agence de notation suppose que « le soutien extraordinaire des actionnaires de la banque restera intact. »

Congo-Brazzaville : Des mesures contre la fraude fiscale

Le ministre délégué au Budget, Ludovic Ngatsé, a présenté, fin de la semaine écoulée, aux usagers, le timbre fiscal dématérialisé qui contribue à la réduction de la fraude fiscale, rapporte la presse locale. L’objectif de cette démarche, selon le membre du gouvernement, est de moderniser la collecte afin de sécuriser les recettes liées au timbre et d’interagir et d’échanger des informations avec les autres systèmes.

Côte d’Ivoire : 3 forages prévus en 2021

Trois forages d’exploration pétrolière seront réalisés en 2021 pour accroître la production pétrolière de la Côte d’Ivoire, a fait savoir le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé, faisant le bilan 2020 de ce département ministériel et des perspectives pour 2021. Selon M. Cissé, la production des blocs existants sera relancée avec l’intensification des investissements et la poursuite de l’amélioration de la qualité du carburant en Côte d’Ivoire ainsi que l’accroissement du stock de sécurité national en produits pétroliers. Dans ce cadre, le processus d’acquisition d’environ 150 000 m3 de nouvelles capacités de stockage de produits pétroliers sera finalisé.

Djibouti : Inauguration de l’établissement financier IB Bank



«International Business Bank » ou IB Bank, établissement financier et d’affaires, a été inauguré jeudi dernier à Djibouti, rapporte le journal djiboutien +La NATION+. IB Bank, qui a été inaugurée par le président de la République de Djbiuti, Ismaïl Omar Guelleh, en présence de son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, « offre entre autres des prestations de placement et de financement aux particuliers et, propose des partenariats adaptés aux entreprises», selon le journal. La banque, propriété d’un ressortissant burkinabé, « investi l’ensemble des marchés de l’Afrique de l’Ouest où elle fait office aujourd’hui d’un des plus grands sponsors et partenaires financiers », a ajouté le journal.

Djibouti : Une plateforme de fret à l’aéroport

Les compagnies aériennes « Ethiopian Airlines » et « Air Djibouti » en partenariat avec le port de Djibouti vont créer une plateforme de fret aérien et maritime depuis l’aéroport de Djibouti. « L’objectif est de récupérer une partie des marchandises qui arrivent à Dubaï en bateau pour être acheminées sur le continent africain par avion. La nouvelle plateforme de fret va permettre de réduire le temps mis par les compagnies maritimes pour le transport des marchandises», selon l’agence ecofin. Chaque année, 850 000 tonnes de marchandises destinées à l’Afrique transitent par l’émirat de Dubaï.

Djibouti : L’accord avec Exim Bank Chine a été approuvé

A Djibouti, le Conseil des ministres a approuvé mardi un accord complémentaire portant restructuration du prêt contracté en 2013 destiné au financement du projet de construction de la nouvelle ligne du Chemin de Fer Djibouti-Ethiopie. Cet accord, signé avec Exim Bank Chine en septembre dernier, vient en conclusion des différents rounds de renégociations entamés en 2018 sur la restructuration du prêt de Chemin de Fer suite à la requête d’allégement formulée par le gouvernement le 31 décembre 2017. Les termes de l’accord de restructuration impliquent donc un prolongement de la période de maturité jusqu’à 30 années dont 10 ans de grâce et un taux d’intérêt axé sur le libor 6 mois mais avec une marge réduite à 2,1%, selon l’agence djiboutienne d’information ADI.

Ethiopie : Lancement d’une campagne de promotion touristique

Une vaste campagne de promotion du tourisme a été lancée mardi par «Tourism Ethiopia» pour promouvoir les destinations touristiques du pays et atteindre l’objectif d’attirer 7 millions de touristes par an conformément au plan de développement décennal 2020-2030. Le lancement de cette campagne a été suivi par la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde et les membres du gouvernement.

Ethiopie : La construction du nouveau barrage avance bien

La construction du grand barrage éthiopien La Renaissance avance comme prévu, a affirmé le ministre éthiopien de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Energie, Sileshi Bekele. Une délégation conduite par le ministre a effectué ce week-end une visite sur le site de construction du grand barrage et a eu des entretiens avec les responsables de la société de construction sur l’état d’avancement de la construction du barrage, rapporte l’agence éthiopienne ENA. Le ministre a, à cette occasion, mis en exergue le soutien de la diaspora à la construction du grand barrage sur le Nil.

Kenya : La dette publique en forte hausse

La dette publique du Kenya a augmenté de 1.300 milliards de shillings (11,8 milliards de dollars américains) en 2020, alors que ce pays d’Afrique de l’Est a multiplié les emprunts en réponse à la pandémie de COVID-19 et mis en place divers projets d’infrastructure, indique la Banque centrale dans sa mise à jour hebdomadaire des marchés financiers. Selon la même source, la dette est passée à 66,1 milliards de dollars, contre 54,3 milliards de dollars en janvier 2020.

Kenya : Forte chute des bénéfices des banques

Secoués de plein fouet par les effets du Coronavirus, les bénéfices avant impôts (BAI) des banques kényanes ont chuté drastiquement au cours des 11 mois de l’année 2020, révèlent des données de la Banque centrale du Kenya (CBK). Les BAI ont ainsi diminué de 28,2% à 107,7 milliards de shillings (979,15 millions de dollars) contre 150,1 milliards de shillings (1,3 milliard de dollars) un an plus tôt, soit leur plus bas niveau depuis 8 ans.

Kenya : Plus de 50% des prêts restructurés

Au Kenya, les banques commerciales ont restructuré des prêts d’un montant total de 1,63 billion de shillings (environ 10,6 milliards de dollars), soit plus de la moitié de tous les prêts dans le pays en raison de la pandémie de Covid-19, selon la Banque Centrale du Kenya (CBK). Cette situation a été possible après que les banques commerciales, durement touchées par la crise sanitaire, ont profité des mesures annoncées par la CBK qui a souligné que le montant de 1,63 billion de shillings de prêts restructurés équivaut à 54,2% du portefeuille total des prêts du secteur bancaire (3 billion de shillings) à fin décembre 2020.

Mali : Banque Atlantique soutenue par Proparco

Banque Atlantique Mali, filiale du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), a bénéficié jeudi dernier d’une garantie de 500 millions FCFA (765.000 euros) de Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement, dans le cadre de son programme de soutien à l’entreprenariat féminin. A travers cette initiative lancée en mars dernier, la filiale malienne du groupe marocain prévoit consacrer au total 1 milliard FCFA (1.53 million d’euros) à l’accompagnement des femmes dirigeantes de PME. L’appui de Proparco entre dans le cadre de la « garantie EURIZ » soutenue notamment par l’Union européenne et le Fonds européen de développement dont l’objectif est de faciliter l’accès au crédit des TPME, lesquelles sont appelés à jouer un rôle moteur dans la croissance et la création d’emplois.

Niger : Création d’un fonds de sécurisation de l’élevage

Le Niger, un des principaux pays éleveurs de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), va créer un fonds de sécurisation de l’Elevage dénommé FOSEL. Selon le gouvernement nigérien, ce fonds a pour but de financer des plans d’urgence en cas de sécheresse, de feux de brousse ou d’inondations. Il sera également destiné au financement d’actions de sécurisation des systèmes d’élevage et de prévention des crises pastorales.

UEMOA : Le climat des affaires dans le dur

Dans l’UEMOA, l’indicateur du climat des affaires qui traduit la perception des chefs d’entreprise sur l’évolution de la conjoncture économique, a fini l’année 2020 en-dessous des 100 points, sa moyenne de long terme, à 97,5 points, une première sur les 4 dernières années, selon des médias ouest-africains. Rappelons notamment qu’il s’était établi à 101,2 points, 100,4 points et 101,4 points, respectivement en 2017, 2018 et 2019. Par rapport à 2019 où il s’était établi à 101,4 points, on enregistre un repli de 3,85% en lien avec le ralentissement des activités économiques dans l’Union, induit par la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Zimbabwe : Bonne récolte pour l’autorité fiscale

L’autorité zimbabwéenne des impôts (Zimra) vient d’annoncer qu’elle a réussi à collecter plus de 182 milliards de dollars au cours de l’année 2020, soit 6,22% de plus que l’objectif fixé de 171,9 milliards de dollars. Les principaux contributeurs aux recettes fiscales ont été les entreprises avec 34.132 milliards de dollars, suivies par la TVA à 33.519 milliards de dollars et les contributions fiscales des particuliers à 28.438 milliards de dollars, a précisé Zimra. Elle a noté également que les droits d’accise ont rapporté 25.824 milliards de dollars et les droits de douane 14.573 milliards de dollars.

