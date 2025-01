À l’ère des mégafeux qui brûlent les villes et génèrent des panaches de fumée visibles depuis l’espace, les scientifiques reconnaissent qu’ils sont loin d’avoir compris tous leurs impacts sur les gens, la nature et même le climat.

Athènes, Maui et maintenant Los Angeles ont subi des incendies extrêmes, tandis que les incendies dans les forêts canadiennes ont battu des records ces dernières années.

Ces changement de comportement « représentent un risque sans précédent qui est encore très mal compris », a averti l’année dernière un groupe international de scientifiques dans un livre blanc soutenu par l’Agence spatiale européenne (ESA) et FutureEarth.

Partout dans le monde, des chercheurs cherchent à comprendre: à bord d’avions traversant les fumées des brasiers, en analysant les images satellite des panaches visibles depuis l’espace ou en prélevant des échantillons dans les sols et les cours d’eau, ils tentent d’évaluer les effets des incendies sur les humains et la planète.

Ils en sont parfois victimes eux-mêmes.

Fin décembre 2021, Christine Wiedinmyer, professeure à l’université du Colorado spécialisée dans la pollution de l’air et les émissions des incendies, a soudain été priée d’évacuer alors qu’elle travaillait chez elle: un feu attisé par des vents tempétueux approchait.

« On voyait le panache de fumée juste derrière chez moi », raconte-t-elle à l’AFP. Elle a dû fuir au milieu de fumées et de braises tourbillonnantes avec des dizaines de milliers de personnes.

Le lendemain, la neige tombait sur la ville. En rentrant chez elle, la spécialiste des incendies a retrouvé une maison maculée de suie et des questions nouvelles de ses voisins: les maisons étaient-elles contaminées? Si oui, comment les nettoyer?

– « Poudrière » –

Le feu a longtemps été « un compagnon » pour l’humanité « et maintenant il devient notre pire ennemi », explique Stephen Pyne, un historien des incendies.

Cet expert a baptisé l’ère actuelle de »pyrocène ». Le changement du climat depuis un siècle rend plus propices des conditions de type « poudrière »: chaleur, sécheresse et vents forts.

Mais le réchauffement n’est pas la seule cause.

De fortes précipitations, certes favorisées par le dérèglement climatique qui modifie le cycle de l’eau, peuvent aussi accentuer le risque, car elles font pousser rapidement les plantes qui, lors de la sécheresse suivante, deviennent un combustible idéal, comme ce fut le cas à Los Angeles.

Des travaux de recherche menés en 2021 ont établi un lien entre la fonte de la banquise arctique et des incendies de forêt plus importants dans l’ouest des États-Unis.

Mais parfois ce sont la foudre, des lignes électriques défectueuses ou des incendies criminels qui provoquent le départ de feu.

Ailleurs, des techniques mal adaptées de prévention des feux ont entraîné une accumulation de végétation inflammable.

Et les métropoles, comme en Californie, ont tendance à mordre dans des zones boisées naturellement plus sujettes aux incendies.

– Pollution –

Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouveaux effets.

Les feux changent la météo: ils modifient les vents, projettent de la suie en altitude et peuvent provoquer des éclairs.

Ils peuvent générer des quantités prodigieuses de CO2 et affecter jusqu’à l’atmosphère.

Les incendies de forêt canadiens de 2023 ont libéré plus de carbone en cinq mois que la Russie n’en a émis à partir des combustibles fossiles en un an, ont calculé des scientifiques de la NASA, même si une partie a été réabsorbée par les arbres.

En 2023, des scientifiques ont montré qu’une réaction chimique provenant de la fumée libérée par des incendies massifs en Australie avait élargi de 10 % le trou de la couche d’ozone en 2020.

Les incendies ont parfois des conséquences insoupçonnées.

Une étude a montré que les cendres d’incendies en Australie avaient atterri dans l’océan à des milliers de kilomètres de là, déclenchant des proliférations de plancton qui ont absorbé le CO2 supplémentaire, au moins temporairement.

Ces cendres peuvent voyager loin. Joan Llort, du Barcelona Supercomputing Center, qui a dirigé cette étude, dit aussi qu’une partie a atterri sur la calotte glaciaire, avec pour effet de la faire fondre plus rapidement: il décrit un « changement de régime » en Arctique.

– Résidus de suie –

À l’hiver 2021 dans le Colorado, restait à savoir pour Christine Wiedinmyer comment décontaminer les maisons noircies par les fumées – une question d’actualité pour les dizaines de milliers d’habitants de Los Angeles des zones d’évacuation.

« Beaucoup de choses assez nocives s’échappent lorsqu’une maison, une voiture ou des appareils électroniques brûlent », dit la chercheuse.

Avec des collègues, elle a réalisé des prélèvements dans l’air, les sols et les maisons, avant et après nettoyage.

Ses travaux ont montré que les résidus les plus nocifs étaient aspirés par les murs, où ils peuvent rester des jours ou des mois.

Pour décontaminer efficacement, son conseil de scientifique est simple: laver murs et sols avec de l’eau et du savon.

