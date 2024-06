Les organisateurs ont annoncé le succès retentissant de la 3ème édition du Sonasid High Atlas Ultra Trail, qui a réuni des coureurs intrépides et passionnés dans les majestueuses montagnes de l’Atlas. Cet événement a été non seulement un défi sportif, mais aussi une célébration de la force, de la résilience et de la détermination des athlètes.

Félicitations aux remarquables gagnants, dont les performances exceptionnelles les ont qualifiés pour l’épreuve légendaire du Trail de Sierre Zinal en Suisse, prévue le mois d’août 2024.

Voici les noms des courageux Marocains qui ont décroché le podium par catégorie, sur les différents parcours du Sonasid High Atlas Ultra Trail :

HAUT 42KM (Qualifiés en Suisse à la course Sierre Zinal ) :

Hommes : Youssef Meskouk – 4h 12min 25sec

Youssef Meskouk – 4h 12min 25sec Femmes : Aziza Raji – 6h 46min 50sec

HAUT 120KM :

Hommes : Jamal Ait Ifraden – 17h 01min 10sec

Jamal Ait Ifraden – 17h 01min 10sec Femmes : Pas de participante

HAUT 80KM :

Hommes : Nourdine Bachqi – 10h 43min 17sec

Nourdine Bachqi – 10h 43min 17sec Femmes : Nadia Diourri – 20h 17min 03sec

HAUT 21KM :

Hommes : Hicham Bouhadaj 2h 05min 08sec

Hicham Bouhadaj 2h 05min 08sec Femmes : Karima Khalil 3h 15min 10sec

HAUT 10KM :

Hommes : Bourhim El Bouziry 41min 53sec

Bourhim El Bouziry 41min 53sec Femmes : Imane El Faout 1h 06min 48sec

Ces athlètes ont non seulement démontré leur excellence sportive, mais ils ont également porté haut les couleurs du Maroc. Leur détermination et leur succès sont une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à repousser leurs limites et à réaliser l’impossible.

