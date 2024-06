Les jeunes talents marocains ont une fois de plus démontré leur excellence au niveau international, cette fois lors du prestigieux Championnat Européen Ouvert (OEC) 2024 pour l’innovation, qui s’est tenu à Bodø, en Norvège. L’équipe 3andi Blasti de Mohammedia a décroché la troisième place dans la section Projet d’Innovation, impressionnant le jury avec leur projet novateur.

Composée de jeunes passionnés et talentueux, l’équipe 3andi Blasti a su se démarquer par son travail d’équipe exemplaire et son engagement envers l’innovation. Leur projet, un kit de robotique destiné à aider les réfugiés à apprendre la robotique en combinant l’art et la technologie, a attiré l’attention pour sa créativité et son utilité pratique.

Dans une déclaration émue, l’équipe a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui les ont soutenus dans cette aventure, notamment leurs mentors, familles, sponsors et partenaires. Ils ont souligné que cette victoire n’était pas seulement la leur, mais celle de tous les jeunes Marocains.

Cette réussite s’inscrit dans une série de performances remarquables des jeunes marocains sur la scène internationale.

Cette nouvelle victoire renforce la position du Maroc en tant que pôle d’innovation et de créativité, tout en inspirant les jeunes générations à poursuivre leurs rêves et à viser l’excellence dans tous les domaines.

