En ce début de semaine, à Nouaceur, dans la commune Ouled Azzouz précisément, l’INDH et l’ONG Tibu Africa sont à l’initiative et inaugurent le centre d’éducation par le sport TIBU Ouled Azzouz au sein de l’école primaire « Abdelouahed El Morrakouchi ». Par la même occasion, il a été procédé au lancement au niveau du centre des travaux d’aménagement d’une salle d’éducation physique et de création d’un terrain de mini-foot.

Le centre TIBU Ouled Azzouz, initié en partenariat avec l’INDH, vise à développer les compétences motrices, cognitives et socio-affectives des jeunes âgés entre 6 et 13 ans.

Amine Zariat de l’ONG Tibu Africa a relevé qu’avec l’ouverture de ce nouveau centre, « nous allons pouvoir inscrire une centaine de jeunes qui trouveront grâce à la force du sport, le chemin de l’autonomisation et de la réussite éducative », notant que « les valeurs que nous cherchons à transmettre aux enfants lors de nos séances et activités sportives sont essentielles à leur insertion professionnelle future ».

Le Centre est le fruit d’une collaboration exemplaire entre l’ONG Tibu Africa, l’INDH et le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, a-t-il ajouté, notant que 700 filles et garçons âgés entre 6 et 13 ans ont été inscrits à titre gracieux pour participer à un programme régulier à raison de trois fois par semaine.

Ces jeunes seront encadrés par des éducateurs expérimentés dans le changement social par le sport et ayant été formés et recrutés par l’organisation Tibu Africa, a précisé le président de l’ONG, faisant savoir que ce projet contribuera à la promotion du développement personnel des enfants à travers le sport et plus précisément le Basketball, le Football et le Tennis.

Pour sa part, Mme Ibtissam Ringa, chef de division de l’action sociale à la province de Nouaceur, a souligné dans une déclaration, que ce partenariat permettra de créer des emplois à plein temps pour les habitants de la commune de Ouled Azzouz, notant que les familles des bénéficiaires sont aussi concernées par ce programme à travers des ateliers d’éducation positive.

Pour les initiateurs de ce projet, le lancement de ce centre d’éducation par le sport, répond efficacement aux objectifs de l’INDH et de l’ONG Tibu Africa, qui est celui de contribuer à l’impulsion du capital humain des générations montantes et de l’éducation des jeunes par le sport dans les zones rurales…

H.Z

