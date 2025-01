La soirée Showreel Morocco, organisée ce lundi 27 janvier au MEGARAMA Casablanca, a marqué le début des Impériales Week 2025. Cet événement inaugural a rassemblé des professionnels de la communication, du marketing et des médias pour la présentation des campagnes en lice pour les Prix Les Étoiles 2025, qui récompensent l’excellence et l’innovation dans le domaine de la publicité et de la créativité.

Une participation importante

Pour cette 8ᵉ édition, 147 campagnes ont été inscrites par 90 marques, représentant 41 souscripteurs, incluant agences et annonceurs. Au total, 270 souscriptions ont été enregistrées, réparties sur 8 catégories et 27 sous-catégories, reflétant l’ampleur et la diversité des contributions de l’industrie.

Le jury, chargé de sélectionner les lauréats, est composé d’experts reconnus dans les domaines de la communication, des médias, du marketing et des industries créatives. Cette année, sa présidence est assurée par Pascal Cübb, président de l’International Advertising Association (IAA France).

Lors de cette soirée, le Vote des Professionnels a été organisé, permettant aux participants de voter en temps réel via une plateforme électronique développée par l’Association Les Impériales.

En complément, le Vote du Public a été lancé en ligne sur le site officiel de l’événement, www.lesimperiales.com, donnant à tous l’opportunité de contribuer à la sélection des campagnes gagnantes. Les résultats des votes, professionnels et grand public, seront annoncés lors de la cérémonie de clôture prévue le 2 février 2025.

Un thème axé sur les transformations en cours

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l’édition 2025 des Impériales Week s’articule autour du thème « The Paradigm Shift: Business. People. Tech ». Ce thème met l’accent sur les mutations profondes qui affectent les modèles économiques, sociaux et technologiques, tout en invitant l’industrie à s’adapter et à innover face à ces défis.

Le choix du MEGARAMA Casablanca comme lieu de préouverture souligne son rôle de partenaire historique des Impériales Week. Cette soirée Showreel Morocco s’inscrit dans une série d’événements conçus pour célébrer la créativité et l’expertise des professionnels marocains de la communication, dans un contexte marqué par des évolutions importantes au sein de l’industrie

Les Impériales Week 2025, qui se dérouleront jusqu’au 2 février, se veulent être un rendez-vous incontournable pour mettre en lumière les talents et les innovations qui façonnent le paysage de la communication au Maroc.

LNT