Les Impériales, événement majeur dans le domaine de la communication et de la publicité, constitue une vitrine importante d’un secteur en perpétuelle évolution. En mettant en avant les talents et les innovations, cet événement souligne le savoir-faire des professionnels de la communication, du marketing, du digital, des médias et de l’événementiel. En 2025, il poursuivra cet objectif en célébrant la créativité et la qualité des campagnes réalisées et diffusées en 2024 lors de la cérémonie des Trophées Les Étoiles.

À partir du lundi 11 novembre 2024, les professionnels de l’industrie de la communication pourront s’inscrire pour participer et tenter de remporter l’un des Trophées. Les inscriptions se feront en ligne sur la plateforme officielle www.lesimpériales.com, où les candidats pourront soumettre leurs campagnes dans une nouvelle classification plus inclusive. Cette révision des catégories et sous-catégories, conçue pour mieux refléter la diversité des métiers et des talents du secteur, a pour objectif de mettre en valeur la variété des savoir-faire et des idées créatives.

Pour l’édition 2025, le Comité Éthique a révisé et élargi la liste des catégories afin de mieux refléter les évolutions du secteur et de valoriser plus justement les différentes facettes de la profession. Un jury d’experts, composé de professionnels des domaines de la communication, des médias, du marketing et des industries culturelles, évaluera les projets selon des critères rigoureux pour assurer la validité des distinctions.

Les campagnes en compétition seront récompensées lors des Trophées Les Étoiles 2025, répartis en huit grandes catégories et vingt-sept sous-catégories, dont : Advertising, Design & Branding, Content, Experience, Craft, Event, Corporate Social Responsibility et Specials. Les inscriptions se feront du 11 novembre 2024 au 10 janvier 2025, avec des tarifs progressifs pour encourager les candidatures anticipées. Trois périodes sont prévues : du 11 novembre au 11 décembre (Tarif usuel : 1.000 HT), du 12 au 31 décembre (tarif majoré de 50 %) et du 1er au 10 janvier (tarif majoré de 100 %). Cette structure vise à optimiser le travail de la plateforme et du jury tout en assurant une évaluation précise des projets. Le concours est ouvert à tous les acteurs du secteur ayant réalisé une action publicitaire, marketing ou événementielle notable en 2024, offrant ainsi une occasion de mettre en lumière l’innovation et l’excellence créative qui façonnent l’avenir de la communication.

AL

