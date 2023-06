Tout récemment, six hôtels du groupe Kenzi ont remporté le prix « Tripadvisor Travelers’ Choice Award » pour l’année 2023. Les hôtels en question sont le Kenzi CLUB Agdal Medina, le Kenzi Menara Palace, le Kenzi Rose Garden, Kenzi Tower Hotel, Kenzi Sidi Maarouf et Kenzi Europa. Tous ces établissements hôteliers ont obtenu le prix Trip Advisor Travellers’ Choice 2023… la plus haute distinction décernée par Tripadvisor. Ce prix les positionne dans le top 10% des hôtels les plus apprécies des clients Tripadvisor dans le monde. Les lauréats ont reçu des notes et des avis positifs de voyageurs pendant l’année écoulée.

Par la même occasion et en vue des vacances d’été, Le Kenzi Sidi Maarouf Hotel propose des offres nouvelles. En plus de son Rooftop, un restaurant bar avec une piscine au TOP qui surplombe Casablanca, l’hôtel propose un hébergement en duplex spacieux pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, petit-déjeuner inclus et tarif préférentiel de 1000 MAD par nuit. Les 130 chambres dont 14 suites et duplex accueillent leurs hôtes dans un cadre aux lignes modernes et aux tons beige et or. Avec des superficies commençant à 32m² et allant jusqu’à 40m², les suites bénéficient d’un surplus d’espace. En outre les duplex offrent la possibilité aux familles de disposer de tout le confort attendu loin de chez soi.

Sur un autre registre et à l’occasion de la Journée Mondiale du bien-être, le Groupe propose 10% de remise sur les soins spa de ses hôtels. Durant tout le mois de juin, cette offre est prévue dans les hôtels de Marrakech (Kenzi Rose Garden, Kenzi Menara Palace, Kenzi Club Agdal Medina), le Kenzi Solazur à Tanger, le Kenzi Europa à Agadir et les hôtels de Casablanca (Kenzi Tower Hotel, Kenzi Sidi Maarouf).

« Les spas d’hôtels sont depuis longtemps une destination prisée pour ceux qui cherchent à échapper au stress de la vie quotidienne et à se ressourcer dans un environnement paisible et relaxant. Le lancement de notre offre bien-être est conçue pour offrir à nos clients une expérience ultime de détente et de revitalisation à un prix réduit. Notre engagement envers le bien-être de nos clients a toujours été une priorité. En associant des installations de spa de classe mondiale à des thérapies bien-être de pointe, nous avons des spas complets qui vise à rétablir l’équilibre du corps et de l’esprit », dit-on auprès du Groupe.

H.Z

