Que ce soit à Kenzi Sidi Maarouf ou encore à Kenzi Tower, le groupe a tout préparé pour être à jour d’un des moments les plus admirables des Marocains. En effet, pour fêter le mois sacré dans une ambiance de pure tradition ramadanesque marocaine, les hôtels du Groupe Kenzi proposent une offre complète de F’tours tout au long du mois sacré avec des menus conçus pour une expérience culinaire mémorable.

Une période de partage et de convivialité par excellence, ce mois est l’occasion idéale également pour découvrir les délicates saveurs concoctées par les chefs passionnés des hôtels Kenzi et vivre un moment agréable en famille ou entre amis.

Pour ce mois de Ramadan, les chefs des Kenzi Sidi Maarouf et Kenzi Tower proposent des menus et des Chhiwates variés de façon à ce que tous les convives puissent trouver leur bonheur.

« Découvrir le Rooftop du Kenzi Sidi Maarouf, c’est se plonger dans une atmosphère unique. Avec sa piscine et sa terrasse sur le toit cela en devient un incontournable, pour passer des ftours en famille, entre amis ou entre collègues des plus agréable. Un buffet marocain et international raffiné vous sera proposé par notre chef pour régaler toutes vos papilles », dit-on auprès de cet établissement, qui fixe les prix pour ses F’tours à 320 MAD par personne pour les individuels et 290 MAD par personne pour les groupes à partir de 20 personnes.

A Casablanca, le Kenzi Tower Hotel est au rendez-vous de ce mois sacré : « Au menu, des buffets gourmands aux saveurs d’ici et d’ailleurs, du show cooking et un service personnalisé à table. Un ftour aux mets raffinés accompagnés d’une animation musicale live pour une expérience qui mettra en éveil tous vos sens », dit-on auprès de cet établissement qui fixe les prix à 550 MAD par personne. D’autres offres de prix sont proposées en fonction des espaces et le nombre des convives.

HZ

Partagez cet article :