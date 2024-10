La Fondation Jardin Majorelle et la Fondation Ali Zaoua ont signé, samedi 19 octobre, une convention de partenariat visant à favoriser l’accès aux arts et à la culture pour les jeunes de Marrakech. Ce partenariat, scellé en présence de Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, et Nabil Ayouch, président fondateur de la Fondation Ali Zaoua, a pour objectif de développer un programme de médiation culturelle à destination des élèves des écoles publiques et des associations locales.

Le programme, qui débutera à l’automne 2024, permettra à plus de six cents enfants et jeunes de découvrir le patrimoine culturel de Marrakech à travers des visites guidées au Jardin Majorelle et aux musées associés, notamment le musée Yves Saint Laurent Marrakech et le musée Pierre Bergé des Arts Berbères. Ces jeunes auront également l’opportunité de participer à des ateliers artistiques variés, tels que le jardinage, le modelage, la lecture, le dessin et le tissage.

Cette initiative vise à sensibiliser les participants aux valeurs essentielles portées par les deux fondations, comme le respect de la diversité culturelle et environnementale, et à renforcer leur ouverture d’esprit. Le programme sera encadré par une équipe dirigée par Julie Arnoux, directrice pédagogique, avec le soutien de médiateurs et stagiaires issus de l’Académie Ali Zaoua des Métiers de la Culture et d’autres professionnels du domaine artistique et culturel.

Les établissements scolaires et associations impliqués dans ce projet incluent, entre autres, le lycée Koutoubia, l’école primaire Aïcha Oum Almouminine, l’association Fiers et Forts, et le Centre national Mohamed VI des Handicapés. Le programme accueillera également les enfants du personnel d’ALSA, partenaire de la Fondation Ali Zaoua.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’engagement des deux fondations à promouvoir l’accès à la culture et à renforcer les liens entre le patrimoine local et les jeunes générations.

LNT

