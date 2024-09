Une conférence internationale sous le thème : « Le Green Deal et les nouveaux enjeux de durabilité pour les exportations marocaines vers l’Union européenne », se tiendra vendredi prochain, à Agadir.

Organisé par Morocco Foodex, l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, cet événement s’inscrit dans une mission d’accompagnement des exportateurs marocains, visant à renforcer leur position sur les marchés européens.

Cette conférence représente une opportunité pour discuter des implications du Green Deal, un ensemble de mesures destinées à orienter les pays de l’Union européenne et de la Méditerranée vers un modèle durable et respectueux des ressources naturelles, indique un communiqué de Morocco Foodex.

Cette rencontre permettra d’examiner les impacts concrets de Green Deal sur l’export des produits alimentaires agricoles et maritimes vers l’Union européenne.

Les discussions porteront sur les nouvelles exigences environnementales et les opportunités qu’elles offrent pour les secteurs agricole, maritime, et d’aquaculture marocains.

L’objectif est de partager les bonnes pratiques en matière de durabilité et de renforcer la collaboration entre acteurs marocains et internationaux pour répondre aux attentes des marchés européens.

Ce conclave mettra en lumière les efforts déjà réalisés par le Maroc en matière de durabilité.

Le label d’éco responsabilité, développé en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sera présenté comme une innovation majeure pour promouvoir l’origine Maroc sur les marchés internationaux.

Les participants auront également l’occasion de débattre et d’échanger autour des avancées environnementales et des défis à venir.

Outre des panels, cette conférence sera ponctuée par des workshops sectoriels pour aborder des thématiques spécifiques, telles que l’usage durable des pesticides et la décarbonation des fruits et légumes, ainsi que la revalorisation des produits de la mer par le biais de la transformation bleue.

LNT avec MAP

