Une nouvelle méthode dans le domaine de la médecine esthétique et régénérative fait son entrée au Maroc avec les exosomes Exomide. Le Cabinet Dr Imane Slaoui a organisé une présentation de cette technologie, accompagné de Dennis Jin Cosmedician et du professeur Edmond NG, spécialiste en médecine esthétique.

Les exosomes sont de petites vésicules extracellulaires qui promettent des résultats intéressants dans le traitement de divers problèmes de peau et de cheveux. Ils sont vantés pour leur biocompatibilité, réduisant ainsi les risques d’effets secondaires.

Selon le Dr Imane Slaoui, cette méthode offre des avantages tels que la stimulation de la production de collagène et d’élastine, promettant une peau plus jeune. Les traitements à base d’exosomes sont également présentés comme moins invasifs et offrant un temps de récupération plus court pour les patients.

L’introduction des exosomes Exomide au Maroc est censée ouvrir de nouvelles possibilités en médecine esthétique et régénérative, offrant une alternative aux méthodes traditionnelles avec moins d’effets secondaires.

