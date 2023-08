La cérémonie des Emmy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la télévision américaine, a été reportée de près de quatre mois face à la grève des acteurs et scénaristes qui paralyse Hollywood.

Equivalents des Oscars pour la télévision, les Emmy Awards, qui devaient initialement se tenir le 18 septembre, se dérouleront à la mi-janvier 2024, ont annoncé la chaîne Fox et l’Académie de la télévision, dans un communiqué.

« Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 75e cérémonie des Emmy Awards sera diffusée le lundi 15 janvier 2024 » a déclaré un porte-parole de la chaîne de télévision américaine, qui diffuse la cérémonie.

Il s’agit du plus important rendez-vous du secteur du divertissement touché jusqu’à présent par ce double mouvement social, jamais vu depuis 1960 à Hollywood.

Le dernier report de la cérémonie des Emmy Awards remontait à 2001, dans le contexte des attentats du 11 septembre.

Les scénaristes, en grève depuis plus de 100 jours, ont été rejoints en juillet par les acteurs du puissant syndicat SAG-AFTRA.

En raison de la grève actuelle, la cérémonie se serait déroulée en l’absence des stars nommées et célébrités américaines invitées, ce qui aurait eu un effet désastreux sur les audiences télévisuelles.

Les directives du SAG-AFTRA, qui représente 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et grand écran, interdisent en effet à tous ses membres de tourner, mais aussi de promouvoir leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux.

Et les scénaristes n’auraient pas pu préparer le discours ou les blagues du présentateur.

Ce report de près de quatre mois vise à donner le temps aux deux parties de parvenir à un accord, bien que le fossé séparant le puissant syndicat des scénaristes (WGA) des patrons de studios et plateformes de streaming semble toujours béant.

Les grèves à Hollywood ont entraîné l’arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à quelques exceptions près, comme les émissions de télé-réalité et les jeux télévisés.

– Impasse –

Depuis le début de ce mouvement social, il y a plus de trois mois, les deux parties ne se sont quasiment pas parlé. Après une première rencontre entre scénaristes et studios la semaine dernière pour renouer le dialogue, la WGA a décidé de participer à une nouvelle réunion prévue vendredi pour formellement reprendre les négociations.

Le syndicat « revient à la table des négociations », est prêt à « un accord juste » et attend que le patronat « fournisse des réponses » à ses propositions, a-t-il insisté dans un communiqué publié jeudi.

Et la crise s’est aggravée mi-juillet avec l’entrée en grève des acteurs, qui portent des revendications similaires, notamment une meilleure rémunération et un encadrement de l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie.

Au cours de la dernière décennie, l’avènement du streaming a bouleversé leurs rémunérations « résiduelles », qui découlent de chaque rediffusion d’un film ou d’une série et leur permettent de vivre entre deux projets.

Et l’usage naissant de l’intelligence artificielle, capable d’écrire des scénarios ou cloner la voix et l’image des acteurs, ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.

Le report des Emmys était déjà évoqué depuis quelques semaines avec le prolongement du mouvement social, sans pour autant être confirmé.

Cette nouvelle date, en janvier, permettra à la cérémonie de se dérouler en pleine saison de remises de prix.

La 75e cérémonie des Emmys aura lieu ainsi une semaine après la remise des Golden Globes et seulement 24 heures après celle des Critics Choice Awards.

La cérémonie des Oscars est, elle, prévue pour le 10 mars.

Début juillet, les nominations pour les 75e Emmy Awards avaient été annoncées quelques heures seulement avant que les négociations entre les studios et la SAG-AFTRA n’échouent, conduisant à la grève des acteurs.

La série d’HBO « Succession », chronique noire et grinçante d’une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique, est arrivée en tête des nominations dans 27 catégories.

Elle doit affronter la série post-apocalyptique « The Last of Us », avec 24 nominations, et « The White Lotus », satire de la vie des plus riches, avec 23 nominations.

LNT avec Afp

