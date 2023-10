Le 14 mars 1935, la société Les Eaux Minérales d’Oulmès, à l’époque nommée la « Fermière des Eaux Minérales d’Oulmès, » a fait ses débuts sur le compartiment hors cote du marché boursier marocain, avant de rejoindre la cotation officielle en 1943. Sous la direction d’Abdelkader Bensalah dans les années 1960, l’entreprise a connu une phase de développement et d’investissements industriels, humains et logistiques, ce qui a contribué à sa croissance. Au cours des années 1970, elle a été intégrée dans le groupe Holmarcom, et en 1978, elle a lancé l’exploitation de la source Sidi Ali Chérif, à l’origine de la marque Sidi Ali.

Pendant les années 1990, Les Eaux Minérales d’Oulmès a innové en lançant sa propre production de préformes et a également levé des fonds pour soutenir ses investissements dans l’outil de production. Au début des années 2000, la société a augmenté à nouveau son capital pour financer la construction d’une usine d’embouteillage dédiée à la boisson gazeuse, dans le cadre de son partenariat avec le groupe PepsiCo.

La Bourse de Casablanca, ainsi que les actionnaires individuels et institutionnels, ont joué un rôle crucial en soutenant la croissance de l’entreprise grâce à des émissions d’emprunts obligataires et des levées de fonds. Depuis les années 90, Les Eaux Minérales d’Oulmès a réalisé plusieurs opérations d’augmentation de capital et d’émissions d’obligations. Malgré le contexte de crise pandémique entre 2020 et 2022, l’entreprise a maintenu sa résilience et a continué à investir dans ses activités industrielles, de distribution et de gouvernance, tout en jetant les bases d’un développement durable au Maroc et sur le continent africain. Cette politique proactive s’est traduite par une croissance soutenue à deux chiffres, avec un taux de croissance annuel moyen de 10% sur la période 2002-2022, renforçant ainsi sa notoriété dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc.

Depuis son introduction en bourse, Les Eaux Minérales d’Oulmès a capitalisé sur diverses stratégies pour renforcer sa position sur le marché, gagner en légitimité, crédibilité et accélérer sa croissance nationale et internationale. La société a répondu aux exigences de transparence et de gouvernance associées à la cotation en bourse, devenant ainsi une référence dans son industrie.

Dans un marché en évolution, l’entreprise a construit son modèle de développement autour de cinq piliers : les Consommateurs, les Clients, les Collaborateurs, les Communautés, et le Capital environnemental.

La Bourse de Casablanca joue un rôle fondamental en tant que source de financement additionnelle pour les entreprises de toutes tailles, avec un mécanisme performant offrant un accès à des fonds illimités. Depuis sa création, elle a permis de lever des milliards de Dirhams pour financer le développement des entreprises marocaines. Les PME bénéficient de dispositifs incitatifs, notamment le marché alternatif et l’Offre PME, qui ont prouvé leur efficacité en multipliant par 4 à 5 les chiffres d’affaires et les résultats des PME, les faisant passer de petites à grandes entreprises.

LNT

Partagez cet article :