PARTAGER Les douanes prolongent l’admission temporaire de véhicules immatriculés à l’étranger

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a annoncé vendredi la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2020, du délai de validité des admissions temporaires (AT) de véhicules de tourisme immatriculés à l’étranger arrivant à échéance au cours de l’année 2020.

« L’ADII informe les Marocains du monde et les touristes étrangers ayant à leur charge des véhicules de tourisme importés sous le régime de l’admission temporaire que suite à la fermeture des frontières pour cause de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), il a été décidé, à titre exceptionnel, de reporter, jusqu’au 31/12/2020 le délai de validité des admissions temporaires (AT) des moyens de transport de tourisme arrivant à échéance au cours de l’année 2020 », indique un communiqué de l’Administration. Dans ce sens, les personnes concernées sont invitées à se rapprocher des services douaniers proches de leur résidence au Maroc pour acter cette prorogation, note la même source.

LNT avec CdP