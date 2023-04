La réunion de planification finale de l’exercice «African Lion 2023» s’est tenue au niveau de l’État-Major Zone Sud à Agadir du 12 au 16 avril 2023.

Lors de cette réunion, les représentants des Forces Armées Royales (FAR) et des Forces Armées des Etats-Unis d’Amérique se sont penchés sur la finalisation des modalités d’exécution des différentes activités prévues dans le cadre de la 19-ème édition de l’exercice « African Lion », indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

La 19-ème édition de cet événement majeur connaîtra la participation de près de 6000 soldats provenant d’une vingtaine de pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les États-Unis, ainsi que de 27 pays observateurs, souligne la même source.

Les opérations interarmées et manœuvres, menées conjointement par les FAR et les pays partenaires, dans différents domaines opérationnels, terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), visent essentiellement à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un cadre multinational, explique le communiqué.

Prévu du 22 mai au 16 juin 2023 dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, l’exercice «African Lion 2023» reste un rendez-vous incontournable qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.

LNT avec MAP

