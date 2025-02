Le Forum Nexus WEFE, qui s’est achevé jeudi à Tanger, a vu l’engagement des collectivités territoriales à adopter une approche intégrée reliant l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire et les écosystèmes. Cette initiative vise à répondre aux défis climatiques par des solutions durables et résilientes.

Au terme de deux jours de discussions impliquant des responsables politiques, experts et membres de la société civile, les collectivités territoriales ont signé la Déclaration de Tanger. Ce document pose les bases d’une coopération mondiale pour mobiliser les acteurs à différents niveaux, renforcer les partenariats et promouvoir des échanges pour une gestion efficace des ressources naturelles.

Les signataires s’engagent à encourager l’innovation durable, les technologies vertes et l’intégration régionale pour faire face aux défis communs. Ils plaident également pour une gouvernance équitable des ressources en eau et en énergie afin de garantir un accès universel à ces ressources vitales.

Par ailleurs, la déclaration appelle à aligner les politiques locales sur les réalités mondiales en intégrant les principes du Forum Nexus WEFE dans les stratégies territoriales. Cet engagement vise notamment à favoriser l’adoption de modèles de développement compatibles avec les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Agenda 2030.

Le Forum a également permis d’émettre plusieurs recommandations pour une gestion durable des ressources. L’accent a été mis sur la nécessité d’une gouvernance interconnectée, l’implication des collectivités locales dans la prise de décisions et le renforcement de la coopération régionale, notamment en Méditerranée et en Afrique.

Parmi les recommandations majeures figurent la promotion de l’innovation locale, le partage des connaissances et la structuration de modèles économiques inclusifs. Les experts ont également souligné l’importance d’impliquer les populations locales, de renforcer l’éducation et la formation, et de faciliter l’accès aux technologies vertes à travers des mécanismes de financement adaptés.

Hajar Khamlichi, représentante du comité organisateur, a insisté sur la mobilisation des fonds internationaux et le renforcement des partenariats public-privé pour soutenir les projets liés au Nexus WEFE. Elle a notamment souligné l’importance des investissements dans les énergies renouvelables et l’hydrogène pour une transition énergétique durable.

Cette 2ème édition du Forum, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et initiée par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a rassemblé plus de 400 participants issus de 40 pays. L’événement a permis de débattre des défis liés à la raréfaction des ressources et de la transition énergétique, mettant en avant la nécessité d’une action collective et coordonnée pour préserver l’environnement et assurer le bien-être des populations.

