Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de la région de Dakhla-Oued Eddahab ont salué la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Cette reconnaissance vient couronner une série de succès diplomatiques du Royaume dans la gestion du dossier de son intégrité territoriale, qui est le fruit de l’implication personnelle de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, ont souligné les chioukhs des tribus dans un communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue dimanche à Dakhla.

Ils ont également fait observer que cette décision US intervient quelques semaines après l’intervention des Forces Armées Royales (FAR) à El Guergarat en vue de sécuriser les flux des biens et des personnes et chasser les miliciens du « polisario » de ce passage reliant le Maroc à la Mauritanie.

Dans le même contexte, ils se sont félicités de la décision du président américain Donald Trump d’ouvrir un consulat général US à Dakhla, étant donné que cette représentation diplomatique contribuera à drainer davantage d’investissements dans la région.

Ils ont aussi souligné que cette décision va renforcer la vocation économique de Dakhla-Oued Eddahab et son rayonnement continental, à la faveur d’un partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique.

LNT avec Map