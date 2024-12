Les « Casablanca Arbitration Days », de retour pour leur 8ème édition, ont exploré les « nouvelles frontières de l’arbitrage » en mettant en lumière deux thématiques stratégiques : le sport et la finance. Organisé par le Centre international de médiation et d’arbitrage de Casablanca (CIMAC) et Casablanca Finance City Authority (CFCA), l’événement qui s’est tenu les 13 et 14 décembre, a été marqué pour sa session inaugurale par la participation exceptionnelle de Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA et figure emblématique de l’arbitrage sportif.

Dans son keynote speech intitulé « Frontières communes entre arbitrage sportif et commercial », M. Collina a mis en évidence les similitudes entre ces deux univers, notamment la prise de décision rapide et juste sous pression, tout en saluant les performances historiques des équipes nationales marocaines de football, masculine et féminine. Il a également rendu hommage à Bouchra Karboubi, arbitre marocaine distinguée au niveau international.

Hicham Zegrary, secrétaire général du CIMAC, a souligné l’importance de cet événement pour positionner le Maroc comme une locomotive en matière d’arbitrage en Afrique. Il a rappelé que l’arbitrage sportif et financier répondent à des besoins économiques croissants et partagent des enjeux communs, notamment la transparence et la rigueur.

De son côté, Saïd Ibrahimi, directeur général de CFCA, a mis en avant le rôle central de l’arbitrage dans la stratégie économique du Maroc, à l’heure où le Nouveau Modèle de Développement (NMD) prône un recours accru à des mécanismes alternatifs pour la résolution des conflits. M. Ibrahimi a qualifié le CIMAC de « hub incontournable pour l’arbitrage à l’échelle régionale et internationale ».

Les « Casablanca Arbitration Days » ont également été l’occasion de discussions approfondies lors d’une série de panels explorant des thématiques variées, telles que le rôle des arbitres dans les litiges sportifs et l’adaptation des centres d’arbitrage à un contexte mondialisé ; les enjeux liés aux litiges en banque, assurances et valeurs mobilières ; ou encore les coûts et les modèles de financement en arbitrage international.

Ces discussions ont permis de mettre en lumière des pistes innovantes pour relever les défis de ces secteurs en pleine mutation.

Depuis sa création en 2016, le CIMAC s’est imposé comme une institution de référence, offrant des solutions modernes et multilingues pour la résolution des conflits. Soutenu par Casablanca Finance City, il contribue activement à renforcer l’attractivité économique du Maroc.

Avec cette 8ème édition, les « Casablanca Arbitration Days » confirment leur statut de plateforme unique de dialogue et de réflexion, où se rencontrent experts, décideurs et professionnels de divers horizons. Cet événement réaffirme la vocation du Maroc à jouer un rôle de premier plan dans l’arbitrage, qu’il soit sportif ou financier, et à consolider son leadership en Afrique et au-delà.

LNT

