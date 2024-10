Le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) exerce un puissant effet multiplicateur, stimulant de nombreux autres métiers, a affirmé Neïla Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC). Lors de l’ouverture de la deuxième édition des Assises des industries culturelles et créatives, qui s’est tenue mercredi à Rabat, Mme Tazi a souligné l’importance de ce secteur en tant que moteur de développement. Elle a également mis en avant son rôle central dans la mise en synergie des artistes, des acteurs de l’économie numérique, des professionnels du tourisme, des médias, et de bien d’autres métiers essentiels.

Cette rencontre, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la FICC, et avec le soutien de l’Union européenne, a permis de mettre en lumière le potentiel des ICC pour renforcer le sentiment d’appartenance, créer du lien social et établir des ponts entre les nations.

Selon Mme Tazi, le Maroc est résolu à inscrire les ICC dans une nouvelle trajectoire de développement économique inclusif et durable, au-delà de la simple valorisation du capital humain. Ce tournant est notamment renforcé par le partenariat solide entre le Royaume et l’Union européenne, qui a récemment inclus les ICC dans ses accords de coopération avec le Maroc. Elle a insisté sur l’importance de développer des approches innovantes, mobilisant le potentiel des partenariats public-privé et favorisant les synergies pour atteindre des résultats concrets.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a, quant à lui, appelé à dépasser la simple consommation passive des ICC pour entrer dans une phase de production économique. Il a rappelé que le Maroc, avec son riche patrimoine culturel, est un grand consommateur d’ICC, mais encore faiblement représenté comme producteur reconnu à l’international. Le ministre a encouragé à « réinvestir notre créativité et nos cultures au Maroc », soulignant l’importance de valoriser la richesse culturelle nationale tout en saisissant les opportunités offertes par les accords de libre-échange et les investissements étrangers.

La deuxième édition des Assises, placée sous le thème « Célébrer le patrimoine, investir le progrès », a mis en avant cinq panels thématiques abordant des sujets clés tels que le partenariat public-privé, les financements innovants, le rôle du tourisme et du patrimoine, ainsi que les perspectives pour les ICC à l’ère du digital et de l’intelligence artificielle. Cet événement a rassemblé plusieurs personnalités de haut niveau, dont la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, témoignant de l’importance accordée au secteur des ICC comme levier de développement économique et culturel au Maroc.

En conclusion, Mme Tazi a rappelé que le Maroc dispose de nombreux atouts, notamment une population jeune et talentueuse, ainsi qu’un intérêt croissant pour les cultures arabes et africaines à l’échelle mondiale. Elle a souligné que ces dynamiques offrent de grandes opportunités pour les talents marocains de s’affirmer sur la scène internationale et de soutenir une production culturelle plus intense.

LNT

