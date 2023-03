Conjuguer Art et Territoire est le fil rouge de la programmation culturelle France-Maroc 22-23, explique-t-on auprès de l’Institut français du Maroc. Ainsi, du 4 au 20 avril 2023, la 17ème édition des Nuits du Ramadan célèbrera les « Musiques en partage ». De nombreux spectacles seront proposées en plein air et accessibles à toutes et tous pour célébrer ensemble la richesse musicale du patrimoine marocain et méditerranéen.

Evénement organisé en 2007 à El Jadida puis étendu à toutes les antennes de l’Institut français du Maroc depuis 2012, les Nuits du Ramadan, à l’ambiance familiale et conviviale, visent à mettre en avant la scène musicale marocaine et française, et diffuser des valeurs universelles de dialogue et de respect, de tolérance et de partage à travers le dialogue interculturel des musiques du monde.

Réunissant des musiciens venant de différents horizons, l’édition de cette année rythmera les soirées ramadanesques à travers une programmation nationale où se mêleront des notes spirituelles italiennes gnaouies, chefchaounies ou encore soufies, mais aussi une programmation locale construite avec soin par les différentes antennes de l’Institut français du Maroc, d’Essaouira au sud du Royaume jusqu’à Oujda dans l’Oriental en remontant les zones littorales d’Agadir, El Jadida, Casablanca, Rabat, Kénitra, Tanger, Tétouan sans oublier les régions de l’Atlas : Marrakech, Meknès et Fès ; une belle occasion pour les passionnés de découvrir une musique traditionnelle aux influences mondiales, aux textes et aux mélodies originales.

La programmation des événements est la suivante :

« De Kaboul à Bamako » – groupe Sowal Diabi

Musique internationale Mali / Iran / France / Turquie / Afghanistan

« De Kaboul à Bamako » est une création transculturelle musicale réunissant des artistes afghans, maliens, français, iraniens et kurdes. Une grande soirée où 7 artistes de tous horizons se rassembleront pour fêter ensemble la musique en partage.

A Agadir (4 avril), Marrakech (6 avril), El Jadida (7 avril), Fès (8 avril), Meknès (11 avril) & Rabat (13 avril)

« Guerrières d’Orient » – Ensemble Agamemnon x Rhoum El Bakkali Ensemble

Musique baroque x Hadra Chefchaounia

Le projet des Guerrières d’Orient, porté par l’Ensemble Agamemnon, rassemble différentes traditions de musiques méditerranéennes. Avec l’ensemble Rhoum El Bakkali, le duo jouera une lecture musicale de guitare, buzuq, oud et guembri ; un vrai moment privilégié de rencontre musicale et humaine pour le public comme pour les musiciens.

A Tanger (11 avril), Tétouan (12 avril), Casablanca (13 avril) & Oujda (15 avril)

Rouh

Musique spirituelle soufie

Les interprétations de l’ensemble musical de musique soufie Rouh, qui signifie « Âme » en arabe, font partie intégrante du patrimoine culturel arabe et promettent un concert aux textes et mélodies captivantes et originales.

A El Jadida (6 avril), Agadir (11 avril) & Kénitra (19 avril)

André Simony

Guitare classique

Pour André Simony, la guitare représente la mémoire vibrante de son Maroc natal qu’il a toujours portée en lui, lorsqu’avec sa famille, il est parti vivre en France. La palette de son répertoire est un voyage à travers le temps et les traditions culturelles…

A El Jadida (5 avril) & Kénitra (6 avril)

Une mise en avant des talents locaux à travers le Maroc

En plus de cette programmation nationale, l’Institut français du Maroc prévoit dans ses antennes plusieurs manifestations artistiques, animées par des artistes locaux afin d’encourager la production et la diffusion des projets marocains et tisser les liens d’un dialogue fécond entre nos cultures :

A Rabat :

L’ensemble Ibn Arabi

L’ensemble musical Ibn Arabi peut se targuer d’être le gardien et le perpétuel transmetteur de l’esprit soufi du plus érudit des grands maîtres dont il porte le nom, le grand poète, penseur et mystique Ibn Arabi. Des multiples inspirations du fondateur Ahmed El Kheligh découle une musique à la coloration proprement orientale, ce qui en fait une formation très originale dans le paysage musical marocain. Cet ensemble du « Samaâ » a participé à de nombreux festivals spirituels dont le festival de Fès des musiques sacrées, le festival des cultures soufies de Fès, le festival de New Delhi de la musique soufie et le festival de Dar Al opéra de Caire. Il s’est également produit à Jérusalem, Helsinki, Muscat, Memphis, Francfort ainsi qu’à l’Institut du Monde Arabe et au Théâtre de la Ville de Paris.

1er avril 2023

A Marrakech et Casablanca :

Soirée Désert Blues avec Tasuta N’Imal

« Génération future » en langue amazighe, a pour ambition de transposer en musique l’histoire, les valeurs et les traditions des groupes nomades et des habitants du Sud-Est de l’Anti-Atlas au Maroc. Les paroles de leurs chansons sont chantées dans un style qui rend hommage à la tradition musicale de la région et offrent un regard profond sur l’histoire des nomades et groupes sédentaires de la région, leurs défis actuels et leurs valeurs intemporelles.

Casablanca le 6 avril, Marrakech le 15 avril 2023

A Fès :

Hind Ennaira

Une musicienne et artiste gnawa, l’une des très rares joueuses de guembri. Hind travaille aujourd’hui à diffuser le «gnawa féminin », une musique jouée depuis des siècles par des hommes uniquement, et à montrer au monde le pouvoir des femmes arabes.

14 avril 2023

A Marrakech :

Génération Taragalte

Le répertoire de Génération Taragalte s’inspire des chants traditionnels qui ont rythmé les grandes caravanes transsahariennes au fil des siècles.

Comme certains groupes marocains tels que le fameux Nass El Ghiwane, ils reprennent des chants de femmes poètes (comme la guidra) et des contes saharouis, et les harmonisent avec des sonorités blues, rock… Leur répertoire mélange donc Hassanya et Tamasheq.

15 avril 2023

À Essaouira :

Loy Ehrlich & Bonbon Vodou

Le Maestro multi-instrumentiste invite en résidence artistique un duo coup de coeur pétillant, Bonbon Vodou, chanteuse-percussionniste, fille d’une grande famille de musiciens réunionnais et JereM, chanteur-guitariste. Le trio inédit offrira un concert exceptionnel pour Les Nuits du Ramadan 2023.

19 avril 2023

Les Nuits du Ramadan membre de Zone Franche, le réseau des musiques du monde

Premier réseau français consacré aux musiques du monde, Zone Franche est une organisation transversale qui rassemble toutes les catégories d’acteurs du secteur : festivals, salles, labels et éditeurs, représentants d’artistes, médias, associations culturelles, marchés, etc.

Depuis 5 ans, les Nuits du Ramadan font partie de ce label puisqu’elles visent à promouvoir la diversité dans la « world music » en respectant la charte de l’organisation dont l’Institut français du Maroc est membre.

Crédit du Maroc, partenaire officiel des Nuits du Ramadan 2023

Crédit du Maroc, mécène historique de l’art et de la culture au Maroc, soutient depuis plusieurs années la saison culturelle de l’Institut Français du Maroc. Devenues aujourd’hui un rendez-vous incontournable, les nuits du Ramadan réunissent des artistes de divers horizons afin de mettre en avant la richesse musicale marocaine et méditerranéenne, et de rendre, par la même occasion, la musique accessible à tous. C’est donc tout naturellement que la banque accompagne la promotion des talents à travers la programmation culturelle de l’Institut français du Maroc et apporte son soutien à cette 17ème édition.

Partagez cet article :