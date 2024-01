2023 s’achève ! Comme chaque année, on balaie d’un coup d’œil les événements qui l’ont marqué, en se disant que l’an prochain, c’est juré, on va tout changer, s’améliorer, tenir cet abonnement à la salle de sport ou arrêter les achats compulsifs sur Jumia et Shein. Alors, vraiment, en 2024, quelles sont les résolutions que l’on tiendra ? On vous fait la liste des décisions tenables à prendre en 2024 pour prendre un nouveau départ.

C’est le 1 er janvier. L’heure des vœux envoyés sur WhatsApp, des photos filtrées sur Instagram, et même de chorés endiablées sur Tik Tok pour les plus téméraires. Ne parlons même pas des tutoriels contouring scrutés avant de sortir faire la fête pour célébrer la fin de 2023. C’est également le moment de décider ce que cette année devra symboliser comme métamorphoses avec l’éternelle et incontournable liste des résolutions. La différence ? Cette année, on opte pour des décisions réalistes et non pas la promesse de ne plus craquer sur un fondant au chocolat qui ne tient, en vrai, que jusqu’en février pour les plus persévérantes (bravo !).

On remplace les craquages sur Glovo par de vraies courses saines. C’est un petit pas pour l’Homme et un grand pas pour l’humanité. Entre le carburant des 2 roues, les livreurs qui font un rallye, le prix de la livraison, et le tarif de la pizza, on devient un peu plus consciente de son empreinte carbone tout en faisant de grosses économies. On se donne 3 mois pour apprendre grâce aux magiques Instagram et Youtube à cuisiner pour soi. Comme pendant le confinement, mais le masque en moins. Cela prend 20 min, du flous économisé, pour s’offrir un voyage ou ce sac qui nous fait de l’œil. Et c’est cadeau, voici un exemple de compte à suivre pour s’impressionner, se faire plaisir et faire pâlir de jalousie les candidats de Top Chef.

On apprend à s’aimer. Dit comme ça, on dirait un mantra d’Instagrammeuse-yogi, mais, si on creuse un peu, cela signifie surtout apprendre à apprécier ses qualités, prendre conscience de ses failles et axes à améliorer, pour attirer à soi les choses que l’on mérite. Se valoriser un chouïa. Parce que si on ne se respecte pas assez pour s’aimer soi-même, sans prétention ou orgueil, mais dans une juste mesure, alors les autres ne prendront certainement pas le temps de le faire. S’aimer, c’est s’accepter et avoir la clairvoyance d’identifier ce qui doit être changé pour devenir la personne que l’on mérite d’être. Pas si perchée que ça la résolution et finalement simple à mettre en place en se donnant 5 minutes par jour pour se dire que l’on fait de son mieux, faire une rapide liste de ses qualités telles qu’éprouvées concrètement par des actes de la journée écoulée, et ce que l’on pourrait pu mieux faire. Ne pas s’aimer, c’est donner le pouvoir aux autres de ne pas le faire non plus, et c’est la porte ouverte aux souffrances. Et, on n’est pas venu pour souffrir, ok !

On fait un tri dans son placard. C’est la résolution la plus pénible, la plus affreuse de 2024. Mais on pense 5 minutes aux associations qui habillent les démunis, aux vide-dressings qui seraient ravis de recueillir nos surplus, et on fait le grand ménage en faisant une bonne action au passage. Avez-vous vraiment besoin de 14 jeans slim qui ne sont plus à la mode ? Pour les sacs de marque et chaussures de 12 cm de talon dont les associations n’ont cure, vendez-les, pour tout le reste, en bon état évidemment, on lave, on range et on donne. Par exemple, l’association Jood vient en aide aux sans-abris notamment à travers des packs vêtements.

On s’habille mieux. Pas question de looks, mais question choix de marques. Si les plus mainstream fournissent encore vos basiques, on ne vous jette pas la pierre, mais on remplace peu à peu les belles pièces par des créateurs locaux. D’abord, parce que vous y gagnerez en originalité, ensuite parce que soutenir la scène mode locale c’est plus sympa que donner l’équivalent du PIB de l’Éthiopie à une multinationale, et enfin parce que si vraiment vous voulez vous faire du mal, visionnez les documentaires sur les conditions de travail de la fast fashion. Question inpi et créateurs locaux on aime le compte de Sofia Habib qui mixe designers marocains et marques de luxe avec élégance et minimalisme très à la page.

On zappe le toxique. Sachez que la rédactrice de cet article s’est promis d’arrêter de fumer depuis 3 mois. Ce n’est pas gagné, mais c’est une décision de prise déjà, applaudissez. Trêve de nombrilisme, on fait la liste de toutes les horreurs que l’on s’impose, des substances toxiques qui sont dans le shampoing aux sucres et graisses saturées du Mars qu’on engloutit au bureau à 16h. Des petits gestes qui changent tout. Une cigarette en moins de fumée, un produit de beauté remplacé, des choix un peu plus conscients pour se faire du bien petit à petit. Pour faire ses courses avec le cerveau éveillé, on télécharge Yuka, l’appli qui analyse les compositions des produits, et pour remplacer le Mars on va ici.

On s’occupe de sa crinière. Parole de chauve en devenir, cette année les cheveux vont pousser ! Comment faire ? 3 fois par semaine, on alterne sérum et bain d’huile. On aime ceux de Hair Zaman, marque locale qui utilise des recettes ancestrales pour redonner du poil de la bête à nos toisons crâniennes. Pour ne pas avoir la fibre grasse à 8h du matin après avoir passé la nuit tartinée d’huile le secret est de faire d’abord appliquer le shampoing sans eau, frictionner, puis ensuite en faire un deuxième à faire mousser. Normalement, Raiponce va vous regarder de travers dans quelques mois.

On apprend à agir et non plus à réagir. Si contrôler ses émotions n’est pas possible, mieux les gérer est à la portée de tous. Au lieu de prendre des décisions à chaud, on prend désormais le temps d’analyser ce que l’on ressent et pourquoi. Un réflexe salvateur qui permet de ne pas céder à la peur, la colère, les excès d’ego, et qui donne une vraie direction à nos choix qui ne sont plus inconscients, mais résultat d’une réflexion. Et on décide seule, sans se faire influencer par les uns et les autres. Cela passe par se faire confiance, à ses instincts, son cerveau et son intuition. Cela fonctionne aussi bien dans le boulot que dans la vie perso, et c’est probablement la résolution qui changera la donne pour vous cette année.

On arrête de se comparer. L’être humain a le fâcheux travers de se juger en permanence par rapport à l’autre. Ce comportement contre-productif nous amène à nous dénigrer, en se disant que les autres font toujours mieux que vous. Celle-ci réussit mieux sa carrière, celle-ci a une vie de rêve, etc. Autant de pensées dirigées vers les autres au lieu de se concentrer sur l’amélioration de ce que vous pouvez contrôler : vous-même.

On limite son temps d’écran pour vivre sa vie. En moyenne, un adulte passe 5 heures par jour scotché à regarder défiler des images. C’est autant de précieuses minutes qui pourraient être consacrées à faire des choses exaltantes comme aller à ce cours de Tango ou boire un café avec des copines. Sans poster une photo pour dire qu’on a une vie à tous vos followers, mais pour passer un vrai bon moment.

On fait un peu plus connaissance avec soi-même. Si on n’aime pas son job, si on n’a pas de passion, si on ne sait pas pourquoi on se lève chaque matin, avouez que c’est un peu dommage. Les Japonais qui ont fait autre chose pour le monde que banaliser le sushi comme plat ultime du Netflix and chill, ont défini l’Ikigai, une méthode pour déterminer ce qui nous anime vraiment et donner un sens à sa vie. Pas mal, avouez ! Hyper simple, il s’agit d’une analyse rapide de 4 facteurs pour trouver son Ikigai.

Toute la rédaction vous souhaite une année 2024 pleine de changements, de bonnes surprises, et de résolutions positives tenues !

Soraya Tadlaoui

