L'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Casablanca célèbre la première promotion des arbitres de football

– L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Casablanca a organisé, mercredi, une cérémonie pour célébrer les diplômés de la première promotion de l’école d’arbitrage sportif dans le football.

Cette première promotion, qui porte le nom de feu Saïd Belkoula, premier arbitre arabe et africain à officier lors d’une finale de Coupe du monde (France-1998), est composée de 21 arbitres, dont quatre femmes, qui poursuivent tous leurs études universitaires à l’ENCG.

Les lauréats de cette promotion ont suivi une formation d’un an sous la supervision de la ligue du Grand Casablanca, dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de partenariat entre l’école et la ligue sous l’égide de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A cette occasion, le secrétaire général de la FRMF, Tarik Najm a indiqué que ce partenariat contribuera au développement du niveau de l’arbitrage marocain, soulignant que les initiatives de l’instance fédérale visent à développer le jeu et à élever le niveau des pratiquants.

Pour sa part, le directeur de l’ENCG-Casablanca, Ismail Kabbaj a mis l’accent sur l’ouverture de l’établissement sur son environnement sportif, ajoutant que la convention de partenariat vise à combler la pénurie que connaît le domaine.

La coopération entre l’école et les instances sportives permettra la formation d’une nouvelle génération d’arbitres marocains alliant formation académique et expertise technique, a-t-il relevé, mettant l’accent sur l’intérêt que porte l’ENCG au développement du sport universitaire.

Il a noté, dans ce contexte, que l’établissement met également en place les conditions favorables nécessaires à la pratique des activités sportives, contribuant ainsi à la combinaison de la formation académique et sportive, ajoutant que l’ENCG vise à construire un complexe sportif pour promouvoir la pratique du sport par les étudiants et les équipes et participer, ainsi, aux différentes compétitions.

