Lefties ouvre au Morocco Mall

Le Groupe Aksal s’offre la marque Lefties, qui réalise sa première entrée sur le continent africain.

Petite soeur de Zara et marque emblématique du groupe Inditex, Lefties doit son succès mondial à son offre accessible et inédite avec les dernières tendances de la mode à petit prix.

La marque compte un réseau de plus de 150 magasins et est présente dans 6 pays en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux Amériques.

Etalé sur 1500 m², le flagship store propose tous les produits qui font la réputation de Lefties dans le monde : des collections modernes pour tous les sexes et tous les âges.

Misant sur le digital, l’expérience Lefties au Morocco Mall est complétée par la présence d’écrans de dernière génération (Oled et Ultra Stretch) qui présentent de manière dynamique les visuels des campagnes publicitaires de la marque ainsi que toutes ses nouveautés disponibles depuis sa chaîne dédiée.

Lefties introduit également pour la première fois au Maroc le concept E-White Store, conçu pour offrir une expérience shopping immersive.

L’enseigne qui prend ses quartiers au Morocco Mall ouvre ses portes au grand public le 16 Mai 2019.

