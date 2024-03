Le Club Civil Mining and Construction de l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat annonce la tenue de sa première édition de la Journée Génie Civil, programmée pour le 09 mars 2024. L’événement se déroulera sous le thème de « Défis et innovations en génie civil face aux séismes :cas du séisme d’Al Haouz ».

Cette journée a pour ambitions d’être une plateforme exceptionnelle pour les experts du génie civil, les professionnels de l’industrie et les chercheurs, réunis pour discuter des enjeux cruciaux liés aux séismes et aux avancées innovantes dans le domaine. L’événement débutera le matin en explorant la « Sismologie Intégrée : Comprendre les Forces Géologiques et Géophysiques des Séismes ». Cette session plongera dans les données essentielles pour saisir les mécanismes des séismes, fournissant ainsi une compréhension approfondie des forces associées à ces événements dévastateurs.

L’après-midi sera dédié à « Séismes, Génie Civil et Géotechnique : Intégration des Connaissances pour la Sécurité Structurelle ». Cette session mettra en avant l’importance de la collaboration entre la sismologie, le génie civil et la géotechnique pour concevoir des structures résistantes face aux défis sismiques.

Ces thématiques constituent une boussole pour naviguer dans le domaine du génie civil face aux défis sismiques, mettant l’accent sur la nécessité de comprendre les forces géologiques et géophysiques pour garantir la conception de structures robustes.

LNT avec CdP

