L’École du Jeune Spectateur a présenté l’avant-première de l’adaptation en darija de « Tara sur la Lune » le samedi 9 novembre au Complexe Culturel Al Hassani, situé route d’El Jadida. Ce spectacle, d’origine espagnole et déjà traduit en mandarin, anglais et français, constitue la première adaptation en darija d’une production internationale pour le jeune public. Cet événement marque également le lancement de la saison 2024-2025, avec un programme mensuel dédié aux enfants et adolescents, proposant des œuvres en français et en darija pour favoriser un accès inclusif à la culture.

La représentation a mis en scène la comédienne marocaine Nisrine Benchara, qui a interprété le rôle de Tara, une jeune fille partant pour une aventure afin de sauver la Lune après la disparition mystérieuse de son grand-père. Alliant théâtre et animation, le spectacle a proposé une expérience immersive, conçue pour le jeune public.

Avec plus de dix ans d’activité et plus de 300 représentations, l’École du Jeune Spectateur a pour mission de rendre le théâtre accessible à un large public. Soutenue par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’initiative offre un programme pédagogique pour accompagner parents et enseignants dans l’introduction des jeunes au spectacle vivant. En plus des représentations publiques, des séances privées et gratuites sont organisées pour les écoles publiques et les associations, permettant à un plus grand nombre de découvrir la culture théâtrale.

La saison 2024-2025 propose un spectacle par mois, accueillant les enfants et adolescents dans les salles du Complexe Culturel Al Hassani à Casablanca et de la salle Bahnini à Rabat. Après « Le Petit Prince » en octobre et « Tara sur la Lune » en novembre, la programmation prévoit « Dans la peau de Cyrano » en décembre, « Casse-Noisette » en janvier, « Les Fourberies de Scapin » en février, « Monsieur Timoté » en mars, « Gretel & Hansel » en avril, et « Les Trois Brigands » en mai 2025. Les spectacles, en français ou en darija, visent à assurer une accessibilité culturelle au jeune public.

LNT

