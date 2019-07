PARTAGER L’école belge de Casablanca célèbre ses premiers lauréats

L’école belge de Casablanca a organisé, le jeudi 27 juin, la cérémonie de remise des diplômes de fin d’études secondaires à sa première promotion de lauréats.

Cet évènement a été rehaussé de la présence de M. Saïd Amzazi, Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Royaume du Maroc, ainsi que celle de M. Salaheddine Mezouar, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc.

La cérémonie de remise des diplômes aux tous premiers lauréats de l’école belge de Casablanca a également été marquée par une représentation renforcée des autorités belges. Sur place, Marc Trenteseau, ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc et Motonobu Kasajima, délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc, ont adressé un discours aux élèves diplômés et plus généralement à la communauté scolaire des écoles belges au Maroc (équipes, parents et partenaires).

Les ministres belges ont également tenu à participer à cet évènement à travers des messages vidéo : Monsieur Didier Reynders, Vice premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères de Belgique, Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur Philippe Courard, président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Fadila Laanan, Ministre-Présidente du gouvernement francophone bruxellois. Ils ont félicités les lauréats ainsi que leur famille et ont témoigné de leur grande satisfaction face aux réalisations des écoles belges au Maroc tant en termes de qualité de l’enseignement et de l’accompagnement de leurs élèves que de réussite de leur intégration dans leur environnement.

Autres temps forts de la cérémonie, les témoignages de chacun des élèves de cette première promotion de l’école belge de Casablanca ont constitué un grand moment d’émotion et de fierté pour la communauté des écoles belges au Maroc. Celle-ci considère que les résultats scolaires obtenus et la qualité des interventions de ses élèves reflètent les aptitudes travaillées tout au long de leur parcours et acquises au sein de l’établissement : rigueur, dépassement de soi, savoir-être, esprit de coopération, confiance en soi et aptitude à apprendre. Selon la direction de l’établissement, ses lauréats sont prêts et parfaitement outillés pour réaliser un parcours d’enseignement supérieur d’excellence dans les filières qu’ils ont choisis.

