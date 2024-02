Le Vendredi 23 février 2024, le Théâtre du Meydene Marrakech accueille « L’fichta », une pièce de théâtre pleine de rires et d’aventures.

Située dans un monde imaginaire où l’absurde côtoie le comique, « L’fichta » vous transporte dans un royaume où un Bacha, connu pour ses excentricités et ses injustices farfelues, organise chaque année une fête extravagante. Mais cette année, les choses prennent une tournure inattendue lorsque deux femmes audacieuses, Hadda et Zerwala, et leur allié improbable, Berwal le valet du Bacha, décident de mettre fin à ses abus de pouvoir. Avec des rebondissements hilarants, des dialogues percutants et des situations rocambolesques, « L’fichta » offre une satire brillante de la société et du pouvoir, tout en capturant l’esprit joyeux et l’humour marocain.

Le théâtre du Meydene à la M Avenue Marrakech propose deux tarifs pour cette soirée, Carré Or à 200 dhs et Carré Confort à 150 dhs.

LNT

