À l’occasion du mois de Chaabane, la célébration et la spiritualité seront au rendez-vous le samedi 10 février 2024 au Théâtre du Meydene à la M Avenue Marrakech, lors du spectacle « Laila Al Issaouia ». Cette soirée sera présentée par la célèbre troupe de Taiifa Aissawia de Fès, sous la direction éclairée du grand maître Hajj Said Berrada.

Le spectacle s’annonce comme un voyage sensoriel où la musique envoûtante et la spiritualité harmonieuse fusionneront pour créer une atmosphère unique. La prestigieuse troupe de Taiifa Aissawia, réputée pour ses performances vibrantes et ses rituels traditionnels, offrira un spectacle qui transportera le public dans les profondeurs de la culture et de la tradition marocaine.

Les billets sont disponibles à l’achat sur place au Théâtre du Meydene à la M Avenue Marrakech ou en ligne sur www.guichet.com.

LNT avec MAP

Partagez cet article :