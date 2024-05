La troisième édition du Tamuda Bay Eco Triathlon se tiendra du 10 au 12 mai à M’diq, attirant 850 athlètes de diverses nationalités, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence de presse à Casablanca jeudi soir.

Le Tamuda Bay Eco Triathlon, plus qu’une simple compétition, symbolise un engagement pour l’environnement et le développement durable, se positionnant en tête des triathlons en Afrique et parmi les dix premiers dans la région méditerranéenne, ont souligné les organisateurs.

Le programme comprend les épreuves classiques de triathlon : natation en eau libre, vélo de montagne, et course à pied sur sentier. Un ajout notable cette année est une course pour les personnes à mobilité réduite, renforçant l’inclusivité de l’événement.

Othmane Benhalima, le directeur de l’événement, a mis en avant la diversité des participants, avec 35% de femmes parmi les représentants de 20 pays. Un parcours spécial permettra aux participants de savourer les paysages entre les montagnes du Rif et les plages méditerranéennes.

Pour la première fois au Maroc et en Afrique, un service de transport de vélos est introduit pour favoriser le covoiturage et diminuer l’empreinte carbone, facilitant ainsi la participation des amateurs de cyclisme tout en promouvant une mobilité durable.

Kaoutar Bendoumou, présidente de l’association Al Amal pour le sport et le développement durable et organisatrice de l’événement, a annoncé des initiatives de sensibilisation auprès des écoliers, notamment la distribution de 100 équipements sportifs à une école primaire à Al Kouf, près du barrage Smir.

Elle a également souligné le rôle de cet événement dans la promotion du tourisme local et du développement durable, et a fait savoir que des stations de tri sélectif seront mises en place pour gérer les déchets produits durant l’événement.

LNT

