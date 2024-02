Dans le cadre de la foire d’art contemporain 1.54 à Marrakech, le Studio Sana Benzaitar accueille deux artistes exceptionnelles de la David Bloch Gallery du Jeudi 8 au Dimanche 11 Février. Le vernissage aura lieu le Jeudi 8 Février, une soirée dédiée à la célébration de l’art et de la créativité.

À découvrir :

GHIZLANE SAHLI

Laissez-vous transporter par le monde poétique de Ghizlane Sahli, une artiste passionnée dont l’œuvre transcende les frontières de la création textile. Anciennement architecte, Ghizlane a fondé un atelier de broderie avant de se consacrer pleinement à l’art. Ses œuvres, intégrant des matériaux recyclés, font partie des prestigieuses collections du Victoria and Albert Museum (V&A) à Londres et du Museum of African Contemporary Art Al Maaden (MACAAL) à Marrakech.

HOUYAME RAHMANI

Explorez l’univers hypnotique de Houyame Rahmani, une artiste pluridisciplinaire mêlant génie civil, neuroscience et art. Sa passion pour le « Fil » a donné naissance à une série d’œuvres éblouissantes explorant la géométrie sacrée à travers le concept du Mandala. Lauréate du prix international de son Altesse Cheikh Nasser Bin Hamad pour la créativité des jeunes en 2018, Houyame combine la complexité géométrique de ses œuvres avec une profondeur sémantique, offrant une expérience artistique unique, qui vous entraînera dans un voyage transcendantal.

Venez découvrir au Studio Sana Benzaitar, l’univers des trois femmes visionnaires, unies par la maîtrise exceptionnelle du fil comme moyen d’expression.

À propos du Studio Sana Benzaitar :

Situé au cœur de Marrakech, le Studio Sana Benzaitar incarne l’excellence des tapis marocains faits à la main. Dirigé par Sana Benzaitar, le studio fusionne l’authenticité ancestrale avec une approche contemporaine du tissage traditionnel, créant ainsi des pièces uniques chargées d’histoire et d’âme.

À propos de la David Bloch Gallery :

David Bloch Gallery est un espace dédié à l’art contemporain situé à Marrakech depuis 2010. Réunissant une vingtaine d’artistes contemporains internationaux émergents ou confirmés, la galerie favorise les collaborations artistiques à long terme et porte un intérêt majeur pour les convictions morales de l’artiste et de son travail.

