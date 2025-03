Le Sofitel Marrakech Palais Impérial & Spa propose une expérience gastronomique unique à l’occasion du mois sacré du Ramadan, alliant traditions marocaines et raffinement. Chaque soir, à l’heure du Ftour, le restaurant L’Orangerie accueille les convives pour un repas copieux mettant en valeur les recettes traditionnelles du Maroc. Sous la direction du Chef Ahmed Ed Deffaa, les plats sont inspirés des différentes régions du pays, avec des mets comme la harira, les pastillas et le mechoui, accompagnés d’une sélection de plats plus légers et sains pour équilibrer les saveurs.

L’atmosphère, imprégnée de traditions marocaines, est complétée par une ambiance intime et chaleureuse, accentuée par des lanternes et des parfums d’épices. À la terrasse du Lawrence Bar, les convives peuvent également profiter de l’ambiance musicale andalouse et du oud, offrant un cadre de détente après la rupture du jeûne.

Le Ftour est proposé au tarif de 800 Dhs par personne, avec une réduction de 50% pour les enfants de moins de 12 ans. Il est servi chaque soir, durant tout le mois du Ramadan, au restaurant L’Orangerie et sur la terrasse du Lawrence Bar face aux montagnes de l’Atlas et aux somptueux piscines.

Une réservation est vivement recommandée.

