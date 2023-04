Le plus grand festival de la culture japonaise au Maroc est de retour en force ! Shotaku, qui a accueilli plus de 2000 personnes lors de son 8ème festival à Rabat, étendra pour la première fois son événement sur deux jours les 29 et 30 avril 2023, à l’Enim de Rabat Agdal.

Le programme du 9ème festival Shotaku est très riche et diversifié. Les visiteurs auront droit à un grand espace dédié aux jeux vidéo (FIFA23, League of Legends, Kof, etc.), une compétition de danse et de chant, des concerts J-Rock et J-Pop, des concours de cosplay et de dessin, ainsi qu’une dizaine de stands proposant des activités telles que l’origami, la calligraphie, la restauration japonaise, et des boutiques de goodies japonais. Les passionnés de culture traditionnelle pourront découvrir les habits traditionnels japonais tels que le Yukata et le Kimono, ainsi que des compétitions de voice acting, de cartes et de jeux classiques, des tournois Yu-Gi-Oh, des jeux traditionnels japonais tels que le Kindama, Topie Japonais, Karuta, Go, Jenga, etc., des démonstrations d’arts martiaux, des quiz, et même un concert Spacetoon.

Le Pass normal pour assister au festival coûte 80 Dh et donne accès aux deux jours de l’événement. Pour plus de confort, les organisateurs proposent également des packs inédits pour la première fois cette année. Le Pass Zen, par exemple, comprend un ticket d’entrée valable pour les deux jours, des goodies Shotaku Festival 9 (T-shirt ou casquette ou tapis), le déjeuner du samedi et dimanche, et une entrée en avance pour profiter du festival dans un cadre encore plus confortable. Son prix est de 200 Dh.

