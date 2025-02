L’Organisation marocaine du transport touristique organise la première édition du Salon international du transport touristique, qui se déroule actuellement du 13 au 15 février 2025 à Casablanca. Sous le thème « Innovation, coopération et avenir du transport touristique à l’ère de la Coupe du monde 2030 », cet événement réunit les principaux acteurs locaux et internationaux du secteur, ainsi que des experts de renom.

L’objectif de ce salon est de mettre en lumière les opportunités et les défis du transport touristique marocain à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et de la Coupe du monde 2030. Les participants explorent les moyens de développer ce secteur clé pour l’économie marocaine, en mettant l’accent sur l’innovation, la coopération et la durabilité.

Le programme de l’événement comprend des conférences, des tables rondes et des présentations de projets innovants. Des séances de networking sont également organisées pour permettre aux participants d’établir des relations professionnelles et de trouver des opportunités de coopération et d’investissement.

LNT

Partagez cet article :